Koalitsioonikõnelustel on lõplikud kokkulepped veel sõlmimata

Reformierakonna, sotsiaaldemokraatide ja Eesti 200 esindajad on konsultatsioone pidanud alates eelmise nädala algusest. Läbi on arutatud näiteks põhimõtted, kuidas elavdada majandust ning vähendada bürokraatiat.

Selle nädala lõpuks soovivad erakondade delegatsioonid koalitsioonileppe valmis saada.

Eesti 200 aseesimees Kristina Kallas ütles, et rahanduse ja riigieelarve teemadel on küll räägitud, kuid lõplikud kokkulepped on veel sõlmimata.

"Kõige keerulisemad punktid on riigieelarve ja rahanduse punktid, kuidas me riigi rahanduse sellele jätkusuutlikule rajale tagasi saame. Neid me täna veel läbi ei käinud. Me oleme seal küll kondikava mõttes seda vaadanud mitmeid kordi, aga seal on tõesti kõige keerulisemad kokkulepped," rääkis Kallas.

"Lõpuks tuleb kompromiss sõlmida. Sellega ükski osapool ei ole lõpuni rahul, aga ma arvan, et me kokkuleppele jõuame," ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees Riina Sikkut.

"Kui jõuame sel nädalal, on hästi. Aga kuna seadus näeb ette, et meil on võimalik ka kauem, siis ajast olulisem on, et kokkulepe saaks võimalikult hea, selge ja arusaadav," rääkis Reformierakonna fraktsiooni esimees Erkki Keldo.