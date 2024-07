Allikad: endine Briti siseminister Priti Patel kandideerib tooride juhiks

Toorid said viimastel Suurbritannia parlamendivalimistel hävitavalt lüüa ning partei otsib omale uut juhti. Allikate teatel kandideerib tooride juhiks endine Briti siseminister Priti Patel.

Allikate teatel on Patel juba moodustanud oma kampaaniameeskonna ning teatab juba järgmise nädala lõpuks, et kandideerib tooride juhiks. Meedia teatel kandideerivad tooride juhiks veel ka endine kaubandusminister Kemi Badenoch ja endine julgeolekuminister Tom Tugendhat, vahendas The Guardian.

Patel liitus parlamendiga juba 2010. aastal. Theresa May valitsuses oli ta rahvusvahelise abi minister. Ta pidi 2017. aastal skandaali tõttu tagasi astuma, kuna pidas Iisraelis perepuhkusel viibides 12 kohtumist kõrgete ametnike, teiste seas peaminister Benjamin Netanyahuga, ilma et oleks välisministeeriumit või peaministri kantseleid sellest ette teavitanud

Boris Johnsoni valitsuses oli Patel siseminister. Pärast Johnsoni tagasiastumist lahkus ta valitsusest ja toetas hiljem Rishi Sunaki kandidatuuri tooride juhiks.