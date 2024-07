Allikad: Venemaa kavatseb blokeerida Youtube'i

Youtube on viimane suur lääne päritolu sotsiaalmeediaplatvorm, mis pole Venemaal veel keelatud. Asjaga kursis olevate inimeste sõnul tahab Kreml nüüd selle "vea" parandada ning kavatseb lähiajal blokeerida Youtube'i kasutamise riigis.

Maailma suurimal videoplatvormil on Venemaal ligi 90 miljonit igakuist kasutajat. See on üks väheseid viise, mille kaudu venelased saavad ligi lääne kultuuri- ja inforuumile. Sama platvormi kasutavad ka paguluses elavad Venemaa opositsioonitegelased.

Venemaa presidendi administratsiooniga seotud allikad ütlesid aga Gazetale, et Youtube'i edastamine läheb sel suvel aeglasemaks. Septembris aga blokeeritakse platvorm täielikult, vahendas The Times.

Venemaa alustas 2022. aasta veebruaris täiemahulist sõjalist tegevust Ukrainas ning riigis kehtib nüüd karm tsensuur. Keelatud on juba Facebook, Instagram, Twitter ehk X. Võimudele ongi pinnuks silmas veel vaid Google'ile kuuluv Youtube.

Ametlikult siiski Kreml veel eitab, et kavatseb riigis Youtube'i blokeerida. Allikate teatel hakkas Kreml aga juba eelmisel nädalal Youtube'i videote edastamise kiirust riigis piirama.

Venemaa opositsioon on samas aastaid kasutanud Youtube'i Kremli korruptsiooni paljastamiseks.

Surnud Kremli-kriitiku Aleksei Navalnõi korruptsioonivastane fond avaldas 2021. aastal Youtube'is uurimuse Vladimir Putini hiiglasliku erapalee kohta. Video on vaadatud üle 130 miljoni korra.

2017. aastal avaldati Youtube'i video, milles Navalnõi süüdistas tolleaegset peaministrit Dmitri Medevedevit luksusliku kinnisvaraimpeeriumi kontrollimises. See video tõi kaasa ulatuslikud opositsiooni meeleavaldused.