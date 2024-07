Ilm läheb veidi jahedamaks

Järgnevad päevad on võrreldes nädala algusega veidi jahedamad ning paiguti on hoovihma.

Neljapäeva öösel vaheldub selgem taevas pilvelaamadega. Kohati sajab hoovihma ja laiguti on udu. Puhub edela- ja läänetuul 3 kuni 9, rannikul iiliti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 13 kuni 18 kraadi.

Hommikul on ida pool enam selget taevast, Lääne-Eestis on pilvelaamu, millest kohati hoovihma sajab. Puhub valdavalt edelatuul 2 kuni 8, Lääne-Eestis rannikul iiliti 12 meetrit sekundis. Õhusooja 17 kuni 19 kraadi.

Päeval vaheldub päikesepaiste pilverünkadega, millest sajab mõnel pool hoovihma, suurem on sajuvõimalus mandril, väiksem saartel. Puhub edela- ja läänetuul 4 kuni 10, iiliti kuni 14 meetrit sekundis. Õhusooja on 19 kuni 24 kraadi.

Õhtul on selget taevast, aga ka pilverünki, millest kohati hoog vihma tuleb. Puhub edelatuul 3 kuni 9, rannikul iiliti 13 meetrit sekundis. Õhusooja 19 kuni 22 kraadi.

Edasi jätkab ilm hoovihmadega. Enam on sajuhooge päevasel ajal. Reede on üle maa hoovihma ning tugeva edela- ja läänetuulega. Laupäeval saab enam vihma Eesti idatiib. Pühapäeval on sajutõenäosus suurem Peipsi ääres ja Lõuna-Eestis. Ööd on 15 kraadi ümber, päevasooja on mõni pügal üle 20 kraadi, sajuhoo all pisut vähem.