Parteikaaslaste kasvava surve all olev Biden haigestus koroonaviirusesse

"USA president Joe Biden tegi kolmapäeval Las Vegase kampaaniareisil positiivsed koroonaviiruse testid ja tal on kerged haigusnähud," teatas Valge Maja ametlikus avalduses.

"Biden kavatseb reisida oma Delaware'is asuvasse suvilasse, kus ta isoleerib ennast, kuid jätkab selle aja jooksul kõigi oma kohustuste täitmist," ütles veidi hiljem Valge Maja pressiesindaja Karine Jean-Pierre ajakirjanikele.

Biden ise ütles kolmapäeval pärast testitulemuste selgumist, et tunneb end hästi.

"Ma tunnen end hästi," kinnitas Biden ajakirjanikele presidendilennuki pardale minnes.

Biden ütles peagiilmuvast intervjuust varem päeval avaldatud väljavõtte kohaselt, et terviseprobleemide ilmnemisel võib ta oma valimistel osalemise ümber hinnata.

"Kui mul arstid tulevad ja ütlevad, et teil on see või teine terviseprobleem, siis see probleem," sõnas Biden teisipäeval filmitud videos meediaväljaandele BET, kui temalt küsiti, mis võib panna teda valimiskampaanias osalemist ümber hindama.

New York Timesi andmetel ütleb Biden intervjuus esimest korda, et eeldas teatepulga edasiandmist kellelegi teisele, kuid otsustas uuesti kandideerida, sest uskus, et tema tarkus ja kogemused võivad aidata leevendada riigi süvenevat lõhestatust.

"Kui algselt kandideerisin, siis mäletate ma ütlesin, et olen üleminekukandidaat ja arvasin, et võiksin edasi liikuda ja anda ohjad kellelegi teisele," sõnas Biden intervjuu väljavõtte põhjal.

"Kuid ma ei oodanud, et asjad sel moel edasi liiguvad," jätkas riigipea.

Bideni sõnul on tal veel palju teha ja ta ei taha valimisvõitlusest loobuda.

Üleskutsed Bidenile loobuda teiseks ametiajaks kandideerimisest ei näita siiski vaibumise märke ning presidenti toetav koalitsioon näitas kolmapäeval uusi mõranemise märke, vahendas The Wall Street Journal.

Esindajatekoja tippdemokraat Adam Schiff kutsus kolmapäeval Bidenit üles kandideerimisest loobuma.

Telekanal ABC News teatas, et senati enamuse liider Chuck Schumer kutsus samuti Bidenit üles kandideerimisest loobuma. Telekanali allika teatel kohtus Schumer eelmisel laupäeval Bideniga. Kohtumine leidis aset Bideni kodus Delaware'i osariigis ning Schumer ütles toona presidendile, et parteile ja riigile oleks parem, kui Biden oma tagasivalimiskampaania lõpetaks.