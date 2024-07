Oluline neljapäeval, 18. juulil kell 12.14:

- Kiievis üürgasid taas õhuhäiresireenid;

- Zelenski sõnul on sõja õiglaseks lõpetamiseks vaja tugevaid otsuseid;

- ISW: Vene väed liikusid Avdijivka suunal edasi.

Kiiev: Vene vägi korraldas Ukrainale kaks raketi- ja 67 õhurünnakut

Vene sissetungijad andsid Ukraina pihta kaks raketilööki ja korraldasid 104 liugpommiga 67 õhurünnakut, selgus Ukraina relvajõudude peastaabi neljapäeval .

Vene-Ukraina rindel leidis värskendatud andmetel viimase ööpäeva jooksul aset 144 sõjalist kokkupõrget, vaenlane koondas oma jõupingutused Toretski ja Pokrovski suunale, kus toimus 55 kokkupõrget, edastas Ukraina relvajõudude peastaap neljapäeva hommikul.

Kiievis üürgasid taas õhuhäiresireenid

Kiievis kärgatas kolmapäeva hilisõhtul plahvatus ja Ukraina pealinnas üürgasid õhuhäiresireenid, teatas The Kyiv Independent.

Linnapea Vitali Klõtško ütles, et ühe õppeasutuse juures puhkes tulekahju. Ajaleht The Kyiv Independent teatas, et plahvatus toimus kolmapäeval kell 22.58.

Ukraina meedia teatas, et Venemaa ründas drooniga Kiievit. Hiljem teatas Klõtško, et tulekahjut ei puhkenud, kuid ütles, et päästetöötajad tegelevad alla kukkunud droonirusudega.

Zelenski sõnul on sõja õiglaseks lõpetamiseks vaja tugevaid otsuseid

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul on vaja Ukraina partnerite tugevaid otsuseid, et viia käimasolev Venemaa vallandatud sõda õiglase lõpu suunas, vahendas kolmapäeval meediakanal Ukrinform.

President rääkis teemal oma igaõhtuses pöördumises rahva poole.

"Töötame selle nimel, et see nädal oleks suhetes meie partneritega tõeliselt produktiivne. Täna kohtusin oma ametkonna ja välisministeeriumi välispoliitika meeskonnaga. Sõja suunamiseks õigele suunale on vaja partnerite tugevaid otsuseid. Ja ma tänan kõiki, kes näitavad üles taolist kohast juhtimist," ütles riigipea.

Zelenski sõnul ei suudeta Ukrainat kunagi kõrvale pöörata ühtse Euroopa teelt.

ISW: Vene väed liikusid Avdijivka suunal edasi

Mõttekoda ISW teatas oma viimases sõjaülevaates, et Vene väed liikusid Avdijivka suunal edasi. Seda kinnitavad ka 17. juulil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid, mis näitavad, et Vene väed liikusid edasi Novoaleksandrivka (Avdiivkast loodes) lähistel.

Lahingud käivad ka Toretski ümbruses ning ukrainlased vallutasid mõned positsioonid tagasi. Lahingud käivad endiselt New Yorki nimelise linna (Toretskist lõunas) lähedal ja Družba (Toretskist idas) ümbruses

Vene väed jätkavad ka Tšassiv Jari rindelõigul pealetungi. Vene sõjablogijad väidavad, et Vene väed liikusid edasi Kalõnivka asula lähistel. Nende väidete toetuseks pole veel olemas geolokatsiooniga kaadreid.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1130 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 562 640 (võrdlus eelmise päevaga +1130);

- tankid 8245 (+7);

- jalaväe lahingumasinad 15 883 (+12);

- suurtükisüsteemid 15 465 (+54);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1120 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 893 (+0);

- lennukid 361 (+0);

- kopterid 326 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 12 274 (+50);

- tiibraketid 2398 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 20 833 (+92);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2593 (+7).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.