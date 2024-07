Otse kell 14: Euroopa Komisjoni presidendi hääletus

Enne hääletust tutvustab von der Leyen parlamendile oma poliitilisi eesmärke. Kui von der Leyen osutub valituks, asub ta kokku panema oma poliitilist programmi aastateks 2024-2029 ning jaotama volinike portfelle liikmesriikide poolt välja pakutud kandidaatide vahel.

Sel nädalal on ajakirjandusest korduvalt läbi käinud, et von der Leyeni läbiminek Euroopa Parlamendi hääletusel võib sõltuda vaid mõnest häälest. Sel nädalal Eesti peaministri ametist tagasi astunud Kaja Kallas on Euroopa Liidu kõrge välisesindaja kandidaadina osa von der Leyeni paketist.

Kui esimene hääletusvoor ebaõnnestub, võib neljapäeval tulla ka teine hääletusvoor, rääkis neljapäevases "Vikerhommikus" Eesti eurosaadik Jaak Madison. Kui ka teine hääletusvoor peaks ebaõnnestuma, siis tuleb Euroopa valitsusjuhtidel uuesti koguneda ja otsustada, kas esitada von der Leyen uuesti või valida keegi teine.

Varem Euroopa Komisjoni presidendi kandidaat Euroopa Parlamendis valimata jäänud ei ole.