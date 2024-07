NATO Euroopa liitlasvägede ülem kindral Christopher Cavoli kommenteeris neljapäeval Ukraina mobilisatsiooni ja märkis, et see edeneb nüüd paremini, teatasid meediakanalid UNIAN ja Ameerika Hääl.

Oluline reedel, 19. juulil kell 6.00:

- NATO kindrali hinnangul edeneb mobilisatsioon Ukrainas nüüd paremini;

- ISW: Venemaa jätkab Tšassiv Jari suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist.

NATO Euroopa liitlasvägede ülem kindral Christopher Cavoli kommenteeris neljapäeval Ukraina mobilisatsiooni ja märkis, et see edeneb nüüd paremini, teatasid meediakanalid UNIAN ja Ameerika Hääl.

Cavoli tegi vastavasisulise avalduse Aspeni Instituudis peetud arutelul.

"Ukrainal tuleb tasakaalustada oma inimjõu kasutamine. Osa inimesi peavad töötama tehastes ja põldudel ning osa osalema lahingutegevuses. Ukraina valitsuse ülesanne on selle tasakaalu määramine ja saavutamine. Hiljuti alandasid nad ajateenistuse piiri kahe aasta võrra, mis aitas sealjuures palju," rääkis kindral.

Cavoli märkis, et armee jõu ülesehitamine koosneb kolmest komponendist: inimesed, varustus ja väljaõpe. Tehnoloogia osas sõltub Ukraina palju läänest, kuid selles osas läheb kõik praegu kindrali hinnangul hästi.

Väljaõppe kohta ütles Cavoli, et liitlased ja NATO on pühendunud ukrainlaste abistamisele suure hulga inimeste sõjategevuseks ettevalmistamisel.

"Samal ajal on lahendamisel kaadriküsimus Ukrainas ja ma arvan, et asjad liiguvad nüüd palju paremini," ütles Cavoli.

Samas rõhutas kindral, et armee täiendamise küsimus on strateegiline mitte ainult Ukraina, vaid ka alliansi liikmesriikide jaoks.

"Meie inimressursid ei ole piiramatud ja tulevikku liikudes peame suurendama eriti noorte kalduvust teenida oma riike sõjaväes," tõdes Cavoli.

ISW: Venemaa jätkab Tšassiv Jari suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist

Mõttekoda ISW teatas oma viimases sõjaülevaates, et Vene väed jätkavad Tšassiv Jari suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist. Ukraina vaatleja Konstantin Mašovets ütles, et Vene väed jõudsid Siverski-Donbasi kanalini. Mašovets hindas, et Vene väed üritavad nüüd Kalõnivka (Tšassiv Jarist põhjas) lähistel kanalit ületada. Vene blogijad väitsid veel, et Vene väed liikusid edasi Kliššivkast edelas asuvas metsapiirkonnas. Nende väidete toetuseks pole veel olemas geolokatsiooniga kaadreid.

Ägedad lahingud käivad ka Toretski lähistel. 18. juulil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid veidi edasi New Yorki nimelise linna (Toretskist lõunas) lähistel.

Vene väed jätkavad veel ka Avdijivka suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist. 18. juulil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid edasi Jevdijivka lähistel.