Oluline reedel, 19. juulil kell 12.20:

Ukraina teatas Vene ründelennuki Su-25 allatulistamisest

Ukraina õhutõrje tulistas reedel Donbassis Pokrovski suuna rindelõigus alla Vene ründelennuki Su-25, teatas väljaanne Ukrainskaja Pravda piirkonnas tegutsevate Ukraina üksuste juhtkonnale viidates.

"Õhutkaitse võitlejad kindral Mark Bezrutško nimelisest üksikust mehhaniseeritud brigaadist hävitasid järjekordse ründelennuki Su-25, mis juba põleb Ukraina stepis," teatas Ukraina vägede operatiiv-strateegiline grupeering (OSUV) Hortitsa oma sotsiaalmeediakanalis.

Vene lennuk tulistati alla ajal, kui see püüdis rünnata Ukraina vägede positsioone, lisati teates.

Su-25 (vene keeles Су-25, NATO koodnimega Frogfoot) on Nõukogude Liidus valmistatud ühekohaline ründelennuk, mille põhieesmärk on maavägede toetamine lahinguväljal vastase maapealsete objektide otsese ründamise ja hävitamise teel hea nähtavuse korral ning halva nähtavuse ajal või öösel ründamine koordinaatide järgi. Su-25 tegi esimese lennu 22. veebruaril 1975. aastal. Seda tüüpi lennukeid on kasutatud alates 1981. aastast. Su-25 tootmine lõppes Venemaal 2017. aastal.

Zelenski: Poola lubas kiirendada hävitajate F-16 tarnet

Poola lubas kiirendada hävitajate F-16 üleabndmist Ukrainale, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

"Täna saime Poola valitsuselt positiivse otsuse konkreetses küsimuses, mis võimaldab Ukrainal hävitajad F-16 varem kätte saada," ütles Zelenski pärast vestlust Poola peaministri Donald Tuskiga.

Zelenski ei avaldanud siiski sotsiaalmeediakanalis X (endine Twitter) tehtud postituses täpsemat infot lennukite saabumise aja kohta.

Yesterday, I met with Polish Prime Minister @DonaldTusk at the European political community summit in the United Kingdom to discuss strengthening Ukraine's defense capabilities.



And today, we have a positive decision from the Polish government on a specific issue, which will… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 19, 2024

NATO kindrali hinnangul edeneb mobilisatsioon Ukrainas nüüd paremini

NATO Euroopa liitlasvägede ülem kindral Christopher Cavoli kommenteeris neljapäeval Ukraina mobilisatsiooni ja märkis, et see edeneb nüüd paremini, teatasid meediakanalid UNIAN ja Ameerika Hääl.

Cavoli tegi vastavasisulise avalduse Aspeni Instituudis peetud arutelul.

"Ukrainal tuleb tasakaalustada oma inimjõu kasutamine. Osa inimesi peavad töötama tehastes ja põldudel ning osa osalema lahingutegevuses. Ukraina valitsuse ülesanne on selle tasakaalu määramine ja saavutamine. Hiljuti alandasid nad ajateenistuse piiri kahe aasta võrra, mis aitas sealjuures palju," rääkis kindral.

Cavoli märkis, et armee jõu ülesehitamine koosneb kolmest komponendist: inimesed, varustus ja väljaõpe. Tehnoloogia osas sõltub Ukraina palju läänest, kuid selles osas läheb kõik praegu kindrali hinnangul hästi.

Väljaõppe kohta ütles Cavoli, et liitlased ja NATO on pühendunud ukrainlaste abistamisele suure hulga inimeste sõjategevuseks ettevalmistamisel.

"Samal ajal on lahendamisel kaadriküsimus Ukrainas ja ma arvan, et asjad liiguvad nüüd palju paremini," ütles Cavoli.

Samas rõhutas kindral, et armee täiendamise küsimus on strateegiline mitte ainult Ukraina, vaid ka alliansi liikmesriikide jaoks.

"Meie inimressursid ei ole piiramatud ja tulevikku liikudes peame suurendama eriti noorte kalduvust teenida oma riike sõjaväes," tõdes Cavoli.

Meedia: Trump ja Zelenski vestlevad reedel telefoni teel

USA endine president Donald Trump ja Ukraina president Volodõmõr Zelenski kavatsevad reedel pidada telefonikõne, teatas USA telekanal CNN.

Tšassiv Jari suunal tegutsevad Ukraina suurtükiväelased Autor/allikas: SCANPIX/Dmytro Smolienko/SIPA

ISW: Venemaa jätkab Tšassiv Jari suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist

Mõttekoda ISW teatas oma viimases sõjaülevaates, et Vene väed jätkavad Tšassiv Jari suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist. Ukraina vaatleja Konstantin Mašovets ütles, et Vene väed jõudsid Siverski-Donbasi kanalini. Mašovets hindas, et Vene väed üritavad nüüd Kalõnivka (Tšassiv Jarist põhjas) lähistel kanalit ületada. Vene blogijad väitsid veel, et Vene väed liikusid edasi Kliššivkast edelas asuvas metsapiirkonnas. Nende väidete toetuseks pole veel olemas geolokatsiooniga kaadreid.

Ägedad lahingud käivad ka Toretski lähistel. 18. juulil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid veidi edasi New Yorki nimelise linna (Toretskist lõunas) lähistel.

Vene väed jätkavad veel ka Avdijivka suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist. 18. juulil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid edasi Jevdijivka lähistel.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 980 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 564 620 (võrdlus eelmise päevaga +980);

- tankid 8250 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 15 883 (+12);

- suurtükisüsteemid 15 902 (+19);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1120 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 894 (+1);

- lennukid 361 (+0);

- kopterid 326 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 12 316 (+42);

- tiibraketid 2401 (+3);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 20 909 (+76);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2593 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.