Globaalne IT katkestus tekitas maailma lennuliikluses kaose

Austraaliat ja Uus-Meremaad tabas mastaapne tehniline katkestus

"Meie praegune informatsioon on see, et katkestus on seotud tehnilise probleemiga kolmandate osapoolte tarkvara platvormil, mida mõjutatud ettevõtted kasutavad", seisab Austraalia riikliku küberjulgeolekuameti avalduses.

Veebi postitatud fotod näitasid Sydney lennujaamas suuri järjekordi, jaamast öeldi AFP-le, et osa lennuliine ja terminaliteenuseid on mõjutatud.

"Lennud saabuvad ja väljuvad, samas esineda võib hilinemisi kogu õhtu jooksul," ütles Sydney lennujaama pressiesindaja.

Christchurchi rahvusvaheline lennujaam Uus-Meremaal teatas sarnaselt IT-probleemidest mitmes oma süsteemis, mis võib mõjutada lendude saabumist ja väljumist.

Uus-Meremaa teatel said probleemiga pihta ka pangad ja parlamendi-sisene arvutivõrk.

Tegevust mõjutanud rünnakust enda vastu kinnitas ka Austraalia rahvusringhääling ABC.

Austraalia suurimas supermarketis olid osa selveekspressi kassadest kasutud, arvutiekraanid näitasid sinisel ekraanil veateateid.

Telekomifirma Telstra märkis, et nende süsteemid on häiritud ning võisid mõjutada ka nende päästeteenistuste tööd, mis kasutavad nende võrku.

Telstra kohaselt on katkestuste põhjus üleilmsetes probleemides, mis mõjutavad Microsofti ja USA küberjulgeolekufirma Crowdstrike loodud tarkvara.

Microsofti ega Crowdstrike'iga ei õnnestunud esialgu kommentaari saamiseks ühendust saada.

FAA: suured USA lennufirmad tühistavad katkestuse tõttu kõik lennud

USA suured lennukompaniid, sealhulgas Delta, United ja American Airlines, tühistasid reede hommikul kõik oma lennud seoses sideprobleemidega, selgub riikliku lennundusameti (FAA) teatest.

Kõik lennud sõltumata sihtkohast tühistatakse sideprobleemide tõttu, märkis FAA teates lennufirmadele.

Berliini lennujaam teatas reiside tühistamisest

Saksamaal Berliini Brandenburgi lennujaamas peatati reede hommikul lennud "tehnilise probleemi" tõttu, ütles pressiesindaja AFP-le ajal, mil mitmed riigid teatasid tohututest IT-häiretest.

"Registreerimine on hilinenud ja lennud tuli tühistada kuni kella 10.00-ni," ütles pressiesindaja, lisades siiski, et ei oska öelda, millal need jätkuvad.

IT probleemid mõjutavad ka Hispaania lennujaamu.