Suurbritannias Leedsis puhkesid ulatuslikud rahutused

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et märatsemine võis puhkeda pärast seda, kui sotsiaaltööteenistus võttis neljapäeval ühest perekonnast neli last enda hoole alla.

Kohalike inimeste ja politsei vahel toimusid kokkupõrked. Inimesed loopisid korrakaitsjaid kividega. Märatsemisega seotud videolõike jagatakse nüüd ka sotsiaalmeedias.

Üks kohalik naine, kes pole märatsemisega seotud, ütles, et puhkenud vägivald šokeeris teda. Tema sõnul peaks asjasse sekkuma armee.

Leedsi linnavolikogu liige Salma Arif kutsus inimesi üles jääma siseruumidesse.