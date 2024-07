Lähipäevil on oodata vihmast ilma

Kui reedel oli vihmane ja tuuline ning üsna jahe, siis vihmane on ilm ka lähipäevil. Eesootaval nädalavahetusel rannailma ei tule.

Laupäeval liigub Lääne-Venemaalt niiske madalrõhuala lohk Eesti kohale ja toob siia laialdaselt hoogsadusid ja ka äikest. Loode-põhja tuul päeva jooksul nõrgeneb ning sooja on päeval kuni 24 kraadi.

Pühapäeval püsib Baltimaade kohal sajune ilm. Venemaa madalrõhulohk liigub aeglaselt lõuna poole ning hoiab taeva pilvise ja sombusena. Hoogsadude sekka võib ka äikest tulla ja õhusoe püsib sarnane laupäevaga.

Öö vastu laupäeva tuleb muutliku pilvisusega. Kirde-Eestis sajab hoovihma ja võib olla äikest. Puhub loode- ja läänetuul 3-9, enne keskööd põhjarannikul iiliti 14 m/s. Õhutemperatuur on 13 kuni 18 kraadi.

Laupäeval on pilves selgimistega ja kohati sajab hoovihma. Puhub mõõdukas lääne- ja loodetuul, rannikul puhanguti 10 m/s. Õhusooja on 16 kuni 19 kraadi.

Päeval sajab mitmel pool hoovihma. Pärastlõunal pöördub tuul loodesse ja põhja, puhudes 2-8 m/s ja sooja on 18 kuni 24 kraadi.

Õhtul sajab endiselt mitmel pool ja kohati on ka äikest. Tuul on mõõdukas, rannikul puhanguti kuni 10 m/s. Ja sooja on kuni 20 kraadi.

Ka pühapäeval tuleb vihmane ja võib olla ka äikest. Öösel on sooja 12 kuni 17, päeval 19 kuni 24 kraadi.

Esmaspäev on veel mõnes kohas sajune ning õhutemperatuur paari kraadi võrra kõrgem.

Teisipäeval lubab hoovihma pärastlõunaks ja kolmapäeval sajab saartel ja kohati mandri lääneosas. Ja soojust tuleb veel juurde.