Bangladeshis on tudengite ja politsei kokkupõrgetes hukkunud üle 100 inimese

Bangladeshis on tudengite ja politsei vahelistes kokkupõrgetes sel nädalal hukkunud üle saja inimese. Riik on kaose serval ning peaminister Sheikh Hasina jättis ära välisreisid.

Tudengid tõi juba möödunud kuul tänavatele kõrgema kohtu otsus taastada olukord, kus 30 protsenti avaliku sektori töökohtadest eraldatakse peredele, kes võtsid osa 1971. aasta Pakistanist iseseisvumise sõjast. Vastuolulise kvoodisüsteemi kõrval protestivad tudengid raskete majandustingimuste – kõrge inflatsiooni ja tööpuuduse kasvu – vastu. Valitsus saatis tudengite vastu politsei ja see on olukorda eskaleerinud.

"Kuidas saab valitsus selliseid rünnakuid korraldada? Oleme algusest peale rõhutanud, et oleme lihtsalt üliõpilased. See on terve mõistuse küsimus, ei saa ju enam kui pooli töökohti kvoodi alusel ära jagada. Normaalset riiki ei saa niimoodi juhtida," ütles protestija Yasmin Juthi.

Meeleavaldustel on tudengid pannud lisaks autodele ja bussidele põlema ka riigitelevisiooni peahoone, mistõttu lõppesid seal saated ja mitu inimest sai surma, lasknud vabaks vange ning süüdanud valitsusasutusi.

"Olukord Bangladeshis läheb aina hullemaks, see on kohutav. Vanglad, tehased ja sõidukid on põlema pandud. Vangid põlesid surnuks. Samuti on hävitatud teed. Protestijad on hävitanud busse, paljusid teisi sõidukeid ja hooneid. Midagi ei jää alles," rääkis Bangladeshist põgenev India kodanik Tapan Chandra.

Pealinna Dhaka tänavad on jäänud tühjaks, valitseb liikumiskeeld, korda peavad sõjaväelased, internetti pole.

"Suurim probleem on see, et me ei pääse liikuma. Ühistransport seisab. Kui me ei saa vabalt ringi liikuda, kuidas me siis saame endale elatist teenida?" ütles ärimees Faruk Khan.

Bangladeshi juhib autokraatne peaminister Sheikh Hasina. Jaanuaris võitis ta valimised juba neljandat korda olukorras, kus peamine opositsioon valimisi boikoteeris.