Nädalavahetusel avavad külastajatele väravad üle 350 talu

Mustmätta külas asuv Koolmeistri talu on enam kui 100 aastat vana. Urve ja Juhan Eskor kolisid tädi kingitud tallu 13 aastat tagasi ja pole oma otsust kordagi kahetsenud.

"Vaatad ühest aknast, issand kui ilus. Vaatad teisest aknast, issand kui ilus. Mulle meeldib see õu, see on suur, siin on vabadust ja ümberringi on ilus. Ja mulle meeldib, kuidas Juhan on teinud kõik. Juhan on ehitanud ju kõik meil," rääkis Urve Eskor.

Koolmeistri talu sai maakonnas tuntuks tänu presidendilt saadud kauni kodu auhinnale. Pererahvas on külalistega harjunud ja värava taha ei jäeta kedagi.

"Mulle meeldib, kui inimesed küsivad. Ja saad teistelt ka midagi teada. Ennist siin naised seisid, ma näen, hortensiahuvilised. Olidki," ütles Urve Eskor.

Samas ei usu Urve Eskor, et pelgalt talu uudistamine linnarahvast maale elama tooks, kuid elus juhtub nii mõndagi.

"Mina olen põline linnainimene ja esimene aasta, kui avatud talude päev toimus, ma tallu sattusin ja täna seisan siin ja oman ka ise talu tänu sellele üritusele," lausus talupidajate keskliidu tegevjuht Kerli Ats.

Avatud talude päeva peetakse tänavu kümnendat korda. Eelmisel aastal käis talusid uudistamas pea 300 000 inimest.