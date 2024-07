Venemaa ründas Kiievit öösel droonidega

Õhutõrje tõrjus droonirünnaku Kiievile

Kiievi sõjaväevalitsuse juht Sergei Popko kirjutas sotsiaalmeedias, et Ukraina õhutõrje tõrjus kahe nädala jooksul juba viienda droonirünnaku Kiievile.

Kiievisse suundus mitu drooni, mis kõik hävitati linna lähenemisel, ütles Popko.

"Viimase kahe nädala jooksul on see vähemalt viies vaenlase katse droonidega pealinna rünnata," kirjutas ta Telegramis.

"Selle hetke seisuga ei ole Kiievis kahju ega inimohvreid," ütles ta.

Popko sõnul otsib Venemaa aktiivselt võimalust tabada Kiievit, katsetab oma uut taktikat, otsib marsruute pealinnale lähenemiseks ja püüab paljastada Ukraina õhutõrje asukohta.

Kiievis kõlab juba teist ööd järjest õhuhäire.

Tšernihivis oli kuulda plahvatust

Tšernigovi linnas oli ööl vastu pühapäeva kuulda plahvatust. Enne seda märgati linna kohal ründedroone, teatab RBC-Ukraine korrespondent.

Laupäeva õhtul teatasid Ukraina õhujõud, et Venemaa sõjajõud ründavad Ukrainat ründedroonidega.

Algul teatati ründedroonide kasutamise ohust Dnipropetrovski ja Zaporižžja oblastis, seejärel levis see Nikolajevi ja Hersoni oblastisse.

Samuti hoiatasid õhujõud mitmete droonigruppide eest, mis suunduvad Odessa ja Nikolajevi oblasti poole.

Ukrainska Pravda teatel registreeriti kella 23:36 seisuga ründedroonide liikumine viies suunas, sealhulgas Tšernigovi oblastis.

Venemaa võis kasutada rünnakus uut drooni

Väljaande Defence Express andmetel ründas Kiievit uus, tundmatu ründedroon, millele viitas Ukraina õhuvägi.

"Internetti on ilmunud esimene pilt selle drooni vrakist, mis on tõepoolest väga erinev Shahed-136 omast. Pealegi täpsustati, et see liikus ülimadalal, 20-30 meetri kõrgusel. Ja viimane viitab otseselt et suure tõenäosusega räägime kamikaze-droonist," kirjutab Defense Express.

Drooni vrakki uuritakse praegu ning tootja ja komponendid, millest see kokku on pandud, tehakse tõenäoliselt kindlaks lähitulevikus.