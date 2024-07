Oluline pühapäeval, 21. juulil kell 16.15:

- Zelenski: iga hukkunud Ukraina sõduri kohta on kuus kuni kaheksa haavatut;

- Ukraina tulistas 39 Vene droonist 35 alla;

- Venemaa teatas kaheksa Ukraina drooni allatulistamisest;

- Õhutõrje tõrjus droonirünnaku Kiievile;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1100 sõdurit;

- Venemaa võis kasutada rünnakus uut drooni;

- Johnson: Trump suudab lõpetada sõja Ukrainas.

Zelenski: iga hukkunud Ukraina sõduri kohta on kuus kuni kaheksa haavatut

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles intervjuus BBC-le, et teab, kui palju sõdureid Ukraina relvajõud iga päev kaotavad, vahendas Unian.

"See on minu jaoks valus ja väga tähtis teema. Kahjuks ma näen neid muutusi (arvudes) iga päev ja need ei liigu paremuse poole. Need ei jää väiksemaks. Ma ei saa teile seda informatsiooni praegu öelda, sest see on praegune hetk. Me ei taha, et venelased teavad kogu informatsiooni," ütles president.

BBC küsis Zelenskilt, kui kaua suudab Ukraina selliseid sõjakaotusi kannatada. Zelenski vastas, et sellest sõjast rääkides tuleb silmas pidada inimesi ja minimeerida kaotusi nii palju kui võimalik.

"Muide, seetõttu on ka meie ja Venemaa haavatute ja hukkunute arvu erinevus nii suur. Kui meil on üks hukkunu iga kuue kuni kaheksa haavatu kohta, siis neil on iga teine või kolmas hukkunu. See näitab, et nemad ei võitle oma inimeste ellujäämise nimel, nad jätavad inimesed lahinguväljale. Ja sellepärast ma ei saa võrrelda seda protsessi sellega, "kui palju me suudame veel kannatada"," rääkis Zelenski.

Zelenski sõnul sõltub kõik lõpuks mitmest tegurist, näiteks armee moraalist, nende inimeste moraalist, kes töötavad selleks, et sõjaväelased saaksid tasu, armee ja tsiviilelanike ühtsusest, lääne ühtsusest.

Tänavu 25. veebruaril ütles Zelenski esimest korda, et käimasolevas täiemahulises sõjas on surma saanud 31 000 Ukraina sõdurit. The New York Times'i teatel ei ole võimalik sellele arvule sõltumatut kinnitust saada. Eelmise aasta suvel hindas USA Ukraina kaotused aga palju suuremaks, öeldes, et surma on saanud umbes 70 000 ja vigastada 100 kuni 120 000 sõdurit. Ukraina relvajõudude ohvitser ja vabatahtlik Mõroslav Hai ütles toona, et Zelenski öeldud hukkunute arv on adekvaatne, kuid lisaks on veel kadunud inimesed, kelle hulgas võib olla ka hukkunud sõdureid.

Ukraina tulistas 39 Vene droonist 35 alla

Ukraina õhujõud teatasid, et pühapäeva öösel ründas Venemaa Ukrainat 39 Shahed-tüüpi ründedrooni, kahe juhitava raketi Kh-59/69 ja kolme ballistilise raketiga Iskander-M.

Avalduse kohaselt tulistati alla 35 kamikaze drooni ja raketid Kh-59/69 ei jõudnud sihtmärgini.

Õhutõrjesüsteemid tegutsesid Sumõ, Poltava, Kiievi, Tšernihivi, Hersoni, Dnipropetrovski, Donetski, Mõkolajivi, Odessa ja Tšerkassõ piirkondades.

Venemaa teatas kaheksa Ukraina drooni allatulistamisest

Venemaa õhutõrjesüsteemid hävitasid pühapäeva öösel kaheksa Ukrainast saadetud drooni, teatas Vene kaitseministeerium pühapäeval.

Kolm drooni hävitati ministeeriumi väitel Ukraina piiri ääres asuva Belgorodi oblasti kohal ja kolm Mustal merel.

Õhutõrje tõrjus droonirünnaku Kiievile

Kiievi sõjaväevalitsuse juht Sergei Popko kirjutas sotsiaalmeedias, et Ukraina õhutõrje tõrjus kahe nädala jooksul juba viienda droonirünnaku Kiievile.

Kiievisse suundus mitu drooni, mis kõik hävitati linna lähenemisel, ütles Popko.

"Viimase kahe nädala jooksul on see vähemalt viies vaenlase katse droonidega pealinna rünnata," kirjutas ta Telegramis.

"Selle hetke seisuga ei ole Kiievis kahju ega inimohvreid," ütles ta.

Popko sõnul otsib Venemaa aktiivselt võimalust tabada Kiievit, katsetab oma uut taktikat, otsib marsruute pealinnale lähenemiseks ja püüab paljastada Ukraina õhutõrje asukohta.

Kiievis kõlab juba teist ööd järjest õhuhäire.

Varasem, 4. juuli droonirünnak Kiievile. Foto on illustratiivne. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS

Tšernihivis oli kuulda plahvatust

Tšernihivi linnas oli ööl vastu pühapäeva kuulda plahvatust. Enne seda märgati linna kohal ründedroone, teatab RBC-Ukraine korrespondent.

Laupäeva õhtul teatasid Ukraina õhujõud, et Venemaa sõjajõud ründavad Ukrainat ründedroonidega.

Algul teatati ründedroonide kasutamise ohust Dnipropetrovski ja Zaporižžja oblastis, seejärel levis see Mõkolajivi ja Hersoni oblastisse.

Samuti hoiatasid õhujõud mitmete droonigruppide eest, mis suunduvad Odessa ja Mõkolajivi oblasti poole.

Ukrainska Pravda teatel registreeriti kella 23:36 seisuga ründedroonide liikumine viies suunas, sealhulgas Tšernihivi oblastis.

Venemaa võis kasutada rünnakus uut drooni

Väljaande Defence Express andmetel ründas Kiievit uus, tundmatu ründedroon, millele viitas Ukraina õhuvägi.

"Internetti on ilmunud esimene pilt selle drooni vrakist, mis on tõepoolest väga erinev Shahed-136 omast. Pealegi täpsustati, et see liikus ülimadalal, 20-30 meetri kõrgusel. Ja viimane viitab otseselt et suure tõenäosusega räägime kamikaze-droonist," kirjutab Defense Express.

Drooni vrakki uuritakse praegu ning tootja ja komponendid, millest see kokku on pandud, tehakse tõenäoliselt kindlaks lähitulevikus.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1100 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 566 710 (võrdlus eelmise päevaga +1100);

- tankid 8266 (+9);

- jalaväe lahingumasinad 15 963 (+46);

- suurtükisüsteemid 15 586 (+44);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1121 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 896 (+1);

- lennukid 362 (+0);

- kopterid 326 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 12 402 (+52);

- tiibraketid 2401 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 21 036 (+68);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2616 (+9).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Johnson: Trump suudab lõpetada sõja Ukrainas

Endine Suurbritannia peaminister ja Ukrainale antava sõjalise abi häälekas toetaja Boris Johnson kirjutas Briti ajalehele Daily Mail kolumni, milles väidab, et Donald Trump võib tagasivalimise korral Ukraina päästa. Samuti tõi ta välja oma nägemuse Trumpi plaanidest lõpetada Vene-Ukraina sõda, vahendas venekeelne BBC.

Johnson kohtus Trumpiga sel nädalal vabariiklaste kongressil ja ütles pärast nende vestlust, et usub, et Trump toetab presidendiks valimisel Ukrainat.

"Hoolimata sellest, mida teised vabariiklased on varem Ukraina kohta öelnud, usun, et Trump mõistab tegelikkust: Ukraina lüüasaamine oleks Ameerikale tohutu lüüasaamine," ütles Johnson.

"Usun, et Trump suudab sellele lõpu teha – Ukraina ja Lääne jaoks õigetel tingimustel. Rõhutan, et ma ei saa olla kindel, mida ta täpselt valituks osutudes teeb. Aga seda ta võiks teha," ütles endine. usub endine peaminister.

"Venelased kasutavad praegu liugpomme, et tekitada Ukraina positsioonidele olulist kahju. Kuid ukrainlased ei saa vastata, sest USA ei luba neil kasutada ATACMS-e Venemaa lennuväljade tabamiseks ja Ühendkuningriik ei luba neil kahjuks kasutada Storm Shadow rakette," kirjutas Johnson.

"Trump võiks lihtsalt teha seda, mis talle loomulikult tuleb: anda ukrainlastele vajalikud load; ja siis, kui Putin on jälle tagasi lükatud, pakkuda kokkulepet," lausus Johnson.

"Trump on juba varem Ukraina demokraatia huvides otsustavalt sõjaliselt sekkunud. Kui ta võimule naaseb, on Trumpil tohutu võimalus mitte ainult oma eelkäija pärandit parandada, vaid ka maailma edasi viia," ütles Johnson.