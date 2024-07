Torm ja maalihked on tekitanud Sloveenias palju kahju

Tormine ilm, tugevad vihmasajud ja maalihked on Sloveenias tekitanud hulgaliselt kahju.

Päästjad on saanud enam kui 200 väljakutset. Preddvori omavalitsuses Kokra külas uhus jõe tõusuvesi minema silla ja ujutas üle mitu majapidamist. Kümme maja jäid maalihke alla.

Lisaks tuli Kokra laagrist evakueerida 47 belgia skauti, kellest enamik olid alaealised. Lapsed olid ehmunud, kuid pääsesid vaid kriimustustega.

"Äkitselt oli kuiv jõesäng tohutu hulga veega üleujutatud, nii et üks telk jäi veele üsna lähedale. Jooksime nende juurde, toimetasime nad kõik omaniku majja. Kuid kahjuks oli kaks patrulli, kaks skautide gruppi teisel pool jõge ja jõgi lõikas laagri kaheks. Ma arvan, et me olime seal lõksus kolm tundi," kirjeldas belglaste skaudilaagri juht Gabriel van Raemdonck.