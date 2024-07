Uus nädal on soe, kuid sageli hoovihmadega

Uuel nädalal on ilm suvise soojaga, kuid sageli sajab hoovihma ja on äikest.

Esmaspäeva öö on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega. Mõnes kohas sajab hoovihma, mitmel pool tekib udu. Tuul on sisemaal muutliku suunaga, rannikul puhub kirdest ja idast 2 kuni 7 meetrit sekundis. Sooja on 12 kuni 17, rannikul kuni 19 kraadi.

Hommik on muutliku pilvisusega. Ida-Eestis võib hoovihma sadada. Tekkinud udu püsib. Puhub nõrk ida- ja kirdetuul. Sooja on 17 kuni 20 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub idakaare tuul 2 kuni 8, põhjarannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on 21 kuni 26 kraadi.

Õhtul jääb pilvi vähemaks ja ilm on peamiselt sajuta. Puhub idakaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Sooja on 20 kuni 24 kraadi.

Teisipäeva öösel on pilvi vähe ja olulist sadu pole. Päeval areneb kohati hoovihmapilvi ja võimalik on äike. Öösel on sooja 12 kuni 17, rannikul kuni 19 kraadi, päeval 23 kuni 28 kraadi, sajupilvede all ja kohati rannikul 21 kraadi.

Kolmapäev tuleb mitmel pool hoovihma ja äikesega. Neljapäeval ja reedel on sajuhooge üle maa vähem. Õhk püsib suviselt soe: öösiti on sooja 13 kuni 19, päevasel ajal 23 kuni 29 kraadi, sajupilvede all ja rannikul kuni 21 kraadi.