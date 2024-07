Ukraina ründas droonidega Venemaa rafineerimistehast

President Volodõmõr Zelenski teatas pühapäeva hilisõhtul, et Ukraina õhutõrje on taas saanud olulise täienduse ning riik sai Saksamaalt õhutõrjesüsteemi Patriot. Mõttekoda ISW teatas oma viimases sõjaülevaates, et Ukraina idarindel jätkuvad ägedad lahingud. Ukraina ründas droonidega Vene rafineerimistehast.