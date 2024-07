Saksa välisluureteenistus vaevleb tööjõupuuduse käes

Ajaleht The Times kirjutab, et Saksa välisluureteenistus (BND) vaevleb tööjõupuuduse käes ning ootel on ligi 700 töökohta.

BND usaldusväärsus on viimaste aastate jooksul langenud löögi alla. Luureagentuur ei suutnud lugeda Ukrainas kohapealset olukorda, 2022. aastal süüdistati aga üht BND töötajat riigireetmises. BND enda endised juhid on märkinud, et agentuuri tegevust kammitsevad bürokraatia ja erinevad piirangud.

Sellega pole probleemid BND jaoks lõppenud. Saksamaa majandus vaevleb töökätepuuduses, BND pole siin erandiks.

Ajaleht Bild teatas, et luureagentuuris valitseb üha suurem kvalifitseeritud tööjõu puudus, 7200 töökohast ligi 700 on ootel. BND on probleeme tunnistanud ning üritab kampaania raames meelitada inimesi enda juurde tööle.

BND-s on seetõttu ka läbipaistev palgasüsteem, palk algab 18 600 eurost aastas. Seda palka saavad töötajad, kes õpivad veel osalise koormusega ülikoolis. Madalaima teenistusastmega täistööajaga töötaja palk on 31 200 eurot. Sellist palka saavad näiteks autojuhid. Kõrgeima kvalifikatsiooniga ekspertide palk küündib 168 000 euroni, vahendas The Times.

Pärast kampaania käivitamist tunnevad nüüd sakslased rohkem huvi BNDS-s töötamise vastu, kuid tööjõupuudusega seotud probleemid jäävad. Taotluse menetlemine võtab tavaliselt aega 13 kuud, ligi 40 protsenti kandidaatidest ei läbi aga taustakontrolli.

Mõned agentuuri töötajad kurdavad, et töötajate nappuse tõttu peavad luureanalüütikud tegelema nüüd administratiivsete ülesannetega.

Agentuuri töötajate töö on ka pingeline, seetõttu jäävad paljud töötajad tihti haiguslehele. Bildi teatel on kaugtöö muutunud agentuuris suht levinud töövormiks. Kodus töötades ei pääse aga töötajad ligi BND sisevõrgule. Seda saab turvalisuse huvides teha ainult agentuuri peakorterites, mis asuvad Berliinis ja Münchenis.