Teisipäeval on hoovihmad ja äikeseoht

Teisipäeva öö on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ning peamiselt sajuta. Mõnel pool on udu. Puhub idakaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Sooja on 13 kuni 17, rannikul kuni 19 kraadi.

Hommik on paljudes kohtades laialdaselt selge ja sajuta. Lääne-Eestis on pilvi, millest võib hoog vihma tulla. Kohati võib püsida ka udu. Puhub nõrk ida- ja kagutuul. Sooja on 18 kuni 22 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega. Mitmel pool Lääne- ja Kesk-Eestis sajab hoovihma ja on äikest. Eesti idaosas on sajuvõimalus väike. Puhub ida- ja kagutuul 3 kuni 9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on 24 kuni 28, rannikul ja sajupilvede all kuni 21 kraadi.

Õhtul jääb pilvi vähemaks ja sajuhood harvenevad. Tuul puhub lõunakaarest, on sisemaal nõrk, rannikul ulatub puhanguti 10 meetrini sekundis. Sooja on 21 kuni 25 kraadi.

Kolmapäev on Lääne-Eestis vihmahoogudega, ida pool kuivem. Neljapäeval sajuhood harvenevad, samas jõuab üksikuid vihmapilvi ka ida poole. Reedel on hajusalt paiknevaid vihmapilvi mitmel pool. Laupäeval võib sadu olla laialdasem. Kuna õhk on suviselt soe, siis püsib iga päev kõrge ka äikeseoht. Öösiti on sooja 13 kuni 19, päevasel ajal 21 kuni 28 kraadi.