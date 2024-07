Oluline teisipäeval, 23. juulil kell 12.50:

- ISW: Vene väed jätkavad Tšassiv Jari suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist;

- Droonid ründasid Venemaal Krasnodaris asuvat sadamat;

- Zelenski tegi ülemraadale ettepaneku pikendada sõjaseisukorda;

- Sikorski kutsus üles Ukraina kaugmaarelvade piirangute tühistamisele.

Droonid ründasid Venemaal Krasnodaris asuvat sadamat

Venemaa Krasnodari krai Kavkazi sadamas tabas teisipäeva hommikul droonirünnak üht laeva. Kohaliku kuberneri Veniamin Kondratjevi väitel sai üks inimene surma ja mitu vigastada.

Zelenski tegi ülemraadale ettepaneku pikendada sõjaseisukorda

Ukraina president Volodõmõr Zelenski tegi ülemraadale ettepaneku pikendada sõjaseisukorda ja üldmobilisatsiooni alates 12. augustist 90 päeva võrra.

ISW: Vene väed jätkavad Tšassiv Jari suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist

Mõttekoda ISW teatas oma viimases sõjaülevaates, et Ukraina idarindel jätkuvad ägedad lahingud ning Vene väed jätkavad Tšassiv Jari suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist.

Kuigi Vene väed jätkasid pealetungi, siis edasi pole nad seal veel liikunud. Vene sõjablogijad väidavad endiselt, et Vene väed suutsid ületada Siverski-Donbasi kanali. Nende väidete toetuseks pole veel olemas geolokatsiooniga kaadreid. Ukraina peastaap teatas ka esmaspäeva õhtul, et Vene väed ründasid Tšassiv Jarist põhjas asuvaid Ukraina positsioone. Eriti ägedad lahingud käivad Bohdanivka ja Hrõhorivka lähistel.

Vene väed jätkavad ka Toretski suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist. 22. juulil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed suutsid edasi liikuda New Yorgi nimelise (Toretskist lõunas) asula lähistel. Vene blogijad väidavad veel, et Vene väed liiguvad mööda Horlivska tänavat New Yorgi asula keskuse suunas.

Vene väed jätkavad ka Avdijivka suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist. Vene blogijad väitsid, et Vene väed suutsid Novooleksandrivka lähistel edasi liikuda. Nende väidete toetuseks pole veel olemas geolokatsiooniga kaadreid. Ukraina peastaap teatas, et Vene väed ründasid Kalõnove ja Pantelemonivka lähedal asuvaid Ukraina positsioone. Lahingud käivad veel Novoselivka Perša (Avdijivkast loodes), Umanske ja Tõmofijivka lähistel.

Sikorski kutsus üles Ukraina kaugmaarelvade piirangute tühistamisele

Poola välisminister Radosław Sikorski kutsus Brüsselis esmaspäeval toimunud Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kohtumisel teisi liikmesriike üles tühistama keelud Ukrainale nendes riikides toodetud kaugmaarelvade kasutamisele sihtmärkide ründamiseks Venemaal, teatasid meediakanalid PAP ja Ukrinform.

Sikorski sõnul hoiab Ukrainale sellise õiguse andmine ära paljud Venemaa raketirünnakud Ukraina vastu ja see on Kiievi enesekaitseõiguse realiseerimine.

"See oleks täielikult enesekaitse, mis on rahvusvahelise õiguse järgi seaduslik. Lastehaiglate kaitsmine ei ole eskalatsioon," veenis Sikorski.

Sikorski sõnul tunnistas Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba esmaspäevasel videokonverentsil, et olukord Ukrainas on väga raske ja seega kuluksid ära vastavasisulised otsused.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1220 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 568 980 (võrdlus eelmise päevaga +1220);

- tankid 8288 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 16 000 (+20);

- suurtükisüsteemid 15 694 (+57);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1125 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 901 (+1);

- lennukid 362 (+0);

- kopterid 326 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 12 511 (+36);

- tiibraketid 2401 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 21 202 (+64);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2640 (+3).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.