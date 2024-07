Venemaa jätkab Tšassiv Jari suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist

Oluline teisipäeval, 23. juulil kell 5.50:

- ISW: Vene väed jätkavad Tšassiv Jari suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist;

- Sikorski kutsus üles Ukraina kaugmaarelvade piirangute tühistamisele;

ISW: Vene väed jätkavad Tšassiv Jari suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist

Mõttekoda ISW teatas oma viimases sõjaülevaates, et Ukraina idarindel jätkuvad ägedad lahingud ning Vene väed jätkavad Tšassiv Jari suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist.

Kuigi Vene väed jätkasid pealetungi, siis edasi pole nad seal veel liikunud. Vene sõjablogijad väidavad endiselt, et Vene väed suutsid ületada Siverski-Donbasi kanali. Nende väidete toetuseks pole veel olemas geolokatsiooniga kaadreid. Ukraina peastaap teatas ka esmaspäeva õhtul, et Vene väed ründasid Tšassiv Jarist põhjas asuvaid Ukraina positsioone. Eriti ägedad lahingud käivad Bohdanivka ja Hrõhorivka lähistel.

Vene väed jätkavad ka Toretski suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist. 22. juulil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed suutsid edasi liikuda New Yorgi nimelise (Toretskist lõunas) asula lähistel. Vene blogijad väidavad veel, et Vene väed liiguvad mööda Horlivska tänavat New Yorgi asula keskuse suunas.

Vene väed jätkavad ka Avdijivka suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist. Vene blogijad väitsid, et Vene väed suutsid Novooleksandrivka lähistel edasi liikuda. Nende väidete toetuseks pole veel olemas geolokatsiooniga kaadreid. Ukraina peastaap teatas, et Vene väed ründasid Kalõnove ja Pantelemonivka lähedal asuvaid Ukraina positsioone. Lahingud käivad veel Novoselivka Perša (Avdijivkast loodes), Umanske ja Tõmofijivka lähistel.

Sikorski kutsus üles Ukraina kaugmaarelvade piirangute tühistamisele

Poola välisminister Radosław Sikorski kutsus Brüsselis esmaspäeval toimunud Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kohtumisel teisi liikmesriike üles tühistama keelud Ukrainale nendes riikides toodetud kaugmaarelvade kasutamisele sihtmärkide ründamiseks Venemaal, teatasid meediakanalid PAP ja Ukrinform.

Sikorski sõnul hoiab Ukrainale sellise õiguse andmine ära paljud Venemaa raketirünnakud Ukraina vastu ja see on Kiievi enesekaitseõiguse realiseerimine.

"See oleks täielikult enesekaitse, mis on rahvusvahelise õiguse järgi seaduslik. Lastehaiglate kaitsmine ei ole eskalatsioon," veenis Sikorski.

Sikorski sõnul tunnistas Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba esmaspäevasel videokonverentsil, et olukord Ukrainas on väga raske ja seega kuluksid ära vastavasisulised otsused.