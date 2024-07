Politico: mitmed Euroopa ametnikud kahtlevad Harrise võiduvõimalustes

Novembris toimuvad USA-s presidendivalimised ning suure tõenäosusega astuvad siis vastamisi demokraat Kamala Harris ja vabariiklane Donald Trump. Politico kirjutab, et mitmed Euroopa tsentristlikud ametnikud ja poliitikud leiavad, et Harris ei pruugi neid valimisi võita.

Harrise suhtes kriitilise jutuga jäi sel aastal vahele Euroopa Keskpanga (ECB) juhatuse liige Isabel Schnabel. Ta leidis, et Harris on olnud "nähtamatu" ning ta ei võida kunagi. Schnabel tegi oma kommentaarid veebruaris ning kritiseeris siis demokraatide valimisprotsessi.

"Ta ei võidaks kunagi, see on lootusetu. Ma isegi ei tunne teda, sest ta on olnud nii nähtamatu," rääkis toona Schnabel.

ECB nimetas esmaspäeval Schnabelile viitavat juttu eksitavaks, teatades, et Schnabel ei kommenteeri kunagi poliitikat avalikult.

Politico samas kirjutab, et Schnabel tegigi oma märkused Harrise suunal eraviisilises suhtluses. Vähemalt Schnabel arvas nii, tegelikult tema juttu salvestati.

Politico toob välja, et eraviisiliselt on ka teised Euroopa liidrid Harrise suhtes kriitilised. Kaks ametnikku toovad välja 2023. aasta Müncheni julgeolekukonverentsi, kus ta ei suutnud publikuga kontakti leida.

Samas tõid ametnikud välja, et kohtumistel on välja tulnud ka Harrise karismaatilisem külg, näiteks siis, kui ta kohtus Euroopa poliitikutega või kohtumised, mis puudutavad kolme mere algatust. See on regionaalne koostööformaat, mis ühendab 12 Aadria mere, Läänemere ja Musta mere vahel asuvat Euroopa Liidu liikmesriiki. Algatuse partneriks on ka USA.

Üks ametnik juhtis veel tähelepanu sellele, et Brüssel jäi Bideni ajastul Atlandi-üleste suhete arendamisel loorberitele puhkama. USA ja EL-i suhted tugevnesid 2022. aastal, kuna Venemaa alustas siis täiemahulist sõjalist tegevust Ukrainas. EL-i ametnikud suhtlesid siis pidevalt Bideni meeskonnaga, kuid Harrisega eriti ühendust ei võetud.

Üks EL-i ametnik ütles, et ilmselt oleks EL pidanud võtma arvesse Bideni kõrget iga ning seetõttu oleks pidanud rohkem suhtlema ka Harrisega. Samas tõi ametnik välja, et ka Harris ei teinud olukorda lihtsaks, kuna temaga kohtumiseks polnud just eriti palju võimalusi.

Ka Briti võimud üritavad nüüd Harrise suhtes selgust saada ning loodavad, et tema asepresidendikandidaadi valik heidaks valgust selle, millist poliitikat ta valituks osutumisel ajaks.

Avalikkuses on Euroopa poliitikud Harrise suhtes siiski pigem positiivselt meelestatud.

"Soovin Kamala Harrisele kõike paremat, ta on naine, tugev naine, soovin talle kõike head," ütles esmaspäeval Belgia välisminister Hadja Lahbib

Ka näiteks Saksamaa Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) poliitik ja välispoliitika ekspert Roderich Kiesewetter ütles, et Harris on väga karismaatiline, intelligentne ning vaimukas.

Politico toob aga välja, et EL-i poliitikud ei muretse Harrise poliitika pärast. Pigem ollakse mures selle pärast, kas ta suudab eelseisvatel valimistel Trumpist jagu saada. Avalikult seda aga otse välja ei öelda.

Kreeka peaminister Kyriakos Mitsotakis avaldas esmaspäeval Bidenile austust, Harrisega seotud küsimusi ei tahtnud ta eriti puudutada.

"Eeldades, et tema (Harris) on kandidaat, arvan ma, et meil, eurooplastel oleks kohatu sekkuda USA valimistesse. Aga kindlasti on asjakohane, et me valmistume kõikideks võimalusteks," ütles Mitsotakis.