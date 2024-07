Allikad: Netanyahu kavatseb USA-s ka Trumpiga kohtuda

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu sõitis esmaspäeval Washingtoni, et pidada USA kongressis oluline kõne. Kaks asjaga kursis olevat inimest ütlesid, et Netanyahu kavatseb USA-s kohtuda ka vabariiklaste partei presidendikandidaadi Donald Trumpiga, kel praegu pole ühtegi poliitilist ametit.

Netanyahu peab kolmapäeval USA kongressi ees kõne, ta kohtub veel ka president Joe Bideni ja asepresident Kamala Harrisega. Allikate teatel tahab Netanyahu kohtuda ka Trumpiga.

Trump on vabariiklaste partei ametlik presidendikandidaat ja võib võita novembris toimuvad valimised. Allikate teatel sõidaks Netanyahu ilmselt Floridasse ning kohtuks seal Trumpiga näost näkku. Trump pole veel kohtumisega nõustunud, kuid pole seda ettepanekut veel ka tagasi lükanud, vahendas Politico.

Üks asjaga kursis olev inimene ütles, et kui kohtumine toimub, siis toimub see tõenäoliselt nädala lõpus, pärast neljapäeval toimuvat Trumpi üritust. See kampaaniaüritus leiab aset Põhja-Carolina osariigis, mis on kaalukeeleosariik.

Trumpi kampaaniameeskond ja Iisraeli saatkond Washingtonis ei vastanud veebiväljaande Politico kommentaaritaotlustele.

Netanyahu visiit leiab aset murrangulisel ajajärgul, kuna Biden teatas hiljuti, et ei kandideeri uuesti USA presidendiks. Suure tõenäosusega saab demokraatide presidendikandidaadiks Kamala Harris, kes alles moodustab oma meeskonda. Seetõttu pole veel teada, kas tema välispoliitilised seisukohad on kooskõlas ka Iisraeli huvidega. Suure tõenäosusega siiski jätkab ka võimalik Harrise administratsioon Iisraeli toetamist.

Trump on samas tuline Iisraeli toetaja. Tema juhtimisel tunnustas USA 2017. aastal Jeruusalemma Iisraeli pealinnana, hiljem viis Trump sinna ka USA saatkonna. Varem hästi läbi saanud Trumpi ja Netanyahu vahelt jooksis aga 2020. aastal läbi must kass. Netanyahu õnnitles siis Bidenit valimisvõidu puhul, see samm ärritas toona Trumpi.