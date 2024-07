Südasuvine soe püsib

Kolmapäeva öö on vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ja on äikest. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga ning õhutemperatuur on 14 kuni 19 kraadi.

Hommikul sajab mitmel pool hoovihma ja paiguti veel udutab. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ning õhusoe jääb vahemikku 18 kuni 21 kraadi.

Päev on vahelduva, Ida-Eestis vähese pilvisusega. Endiselt sajab mitmel pool ja paiguti on sadu tugev. Kirde-Eestis on sajuvõimalus väike, Mandri-Eestis on kohati äikest. Puhub valdavalt lõunakaare, rannikul briisituul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Sooja on 20 kuni 28 kraadi.

Õhtu on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja püsib äikeseoht. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ja sooja on kuni 23 kraadi.

Neljapäeva öö toob hoovihmasid peamiselt Lääne-Eestisse, päeval saartele ja kohati ka mandrile. Öösel on sooja 14 kuni 19, päeval 24 kuni 29 kraadi.

Reede öö tuleb sarnane neljapäevaga, sajab pigem Lääne-Eestis ja seda ka päeval, ida pool võib olla üksikuid sajuhooge. Öösel on sooja keskmiselt 16, päeval 25 kraadi.

Laupäev peaks tulema kuivem, suurem vihma- ja äikesevõimalus on Lõuna-Eestis, pühapäeval Lääne-Eestis. Õhk püsib soe.