Prantsuse populistid võivad pensionireformi tühistamiseks ühendada jõud

RN-i ja LFI poliitikud on üldiselt vihavaenlased, kuid võisid nüüd leida ühise keele. Jutt käib Macroni pensionireformist, mille president surus eelmisel aastal ilma parlamendi heakskiiduta läbi.

Reformiga tõstis Macron pensioniea varasemalt 62 eluaastalt 64-le. Reform on masside hulgas äärmiselt ebapopulaarne ning selle vastu puhkesid ulatuslikud meeleavaldused.

Vasakpopulistid lubasid juba valimiskampaania ajal, et tühistavad pensionireformi. Teisipäeval esitas LFI selleks ka vastava eelnõu. Seejärel teatas parempopulistide pressiesindaja Laurent Jacobelli, et RN hääletab reformi tühistamise poolt. Ka RN lubas valimiskampaania ajal, et tühistab reformi ning Jacobelli rääkis, et partei hakkabki nüüd oma valimislubadusi täitma, vahendas Politico.

Vasakpopulistide esindaja Mathilde Panot ütles, et on kindel, et eelnõu pensionireformi tühistamiseks läheb parlamendis läbi. Tema sõnul oli selle reformi tühistamiseks enamus olemas juba eelmise parlamendi ajal, nüüd on aga see enamus kasvanud veelgi.

Prantsuse valitsus otsustas eelmisel aastal pensionireformi läbi viia ilma parlamendi heakskiiduta. Macroni poolt ametisse määratud peaminister Elisabeth Borne kasutas toona põhiseaduslikku võimalust, mida tuntakse artikkel 49/3 nime all. See võimaldaski valitsusel suruda seadus läbi ilma hääletuseta alamkojas.

Vaatlejad hindasid siis, et pensionireformiga kaasnevad pinged võivad mõjutada Prantsuse poliitikat laiemalt, sealhulgas suurendada populistide toetust. Macroni partei saigi viimastel parlamendivalimistel varasemast kehvema tulemuse, parlament on nüüd killustunud ning ühelgi parteil pole selget enamust.