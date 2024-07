Musk lükkas tagasi jutu hiigelannetusest Trumpile

Meedia teatas hiljuti, et maailma rikkaim mees Elon Musk kavatseb igal kuul eraldada umbes 45 miljonit dollarit uude fondi, mis toetab Donald Trumpi kandidatuuri presidendi ametikohale. Musk lükkas teisipäeval need väited tagasi ja ütles, et annab Trumpi kampaaniale vähem raha.