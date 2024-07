Vene sõjaväeluure polkovnik sai autopommirünnakus vigastada

Venemaa siseministeerium teatel sai Moskva põhjaosas Sinjavinskaja tänaval toimunud tundmatu seadme põhjustatud plahvatuses viga kaks inimest ning lisas, et juhtunu suhtes algatati kriminaalasi.

Plahvatus toimus maasturi Toyota Land Cruiser juures vahetult pärast seda, kui ohvitser ja naine, kes mõnedel andmetel oli tema abikaasa, olid sõidukisse istunud, teatas meedia.

Venemaa üks juhtivaid ajalehti Kommersant teatas, et vigastatud mees teenis Venemaa relvajõudude peastaabi peadirektoraadis, mida üldiselt peetakse GRU-ks. Väljaanne Baza, millel on allikad Venemaa julgeolekuteenistustes, ütles samuti, et vigastatud mees oli GRU ohvitser.

Vene riiklik uudisteagentuur TASS teatas, et plahvatuses said vigastada ohvitser ja tema naine, täpsustamata mehe tausta. TASS-i andmeil kaotas mees plahvatuse tagajärjel jalad. Plahvatuses sai kannatada veel viis lähedal seisnud autot, teatas agentuur.

Surveillance video of the moment when an apparent car bomb went off on a car in Moscow. @kommersant says a man who was wounded in the blast is a GRU officer. Investigative Committee says it's investigating. https://t.co/Vxv2Lvg4Dn pic.twitter.com/zt7jChZj1K