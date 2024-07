Ettevõtjad tahavad elusloomade transpordile eelisjärjekorda parvlaevadel

Elusloomade transpordiga tegelevatele veokitele tuleks anda eelisjärjekord parvlaevadele pääsemiseks, sest see vähendaks ootamisaega sadamas ja minimeeriks elusloomade stressi, leiavad elusloomade transpordi korraldamisega Saaremaalt mandrile seotud ettevõtted.

"Pöördume teie poole probleemiga, mis on seotud elusloomade transpordi korraldamisega Saaremaalt mandrile, et tagada sigade ja ka teiste loomade heaolu ning seeläbi ka kõrge kvaliteediga sea- ja loomaliha tootmine. Elusloomade transpordil on kriitilise tähtsusega tagada nii sigade kui ka teiste loomade heaolu. Soovime juhtida tähelepanu mitmele võtmeküsimusele ning pakkuda välja lahendusi praamiliikluse korralduses elusloomade transpordi kontekstis," kirjutasid riigikogu maaelukomisjonile saadetuid pöördumises Saaremaa Ettevõtjate Liit juhatuse esimees Olari Aavik, Fortuna Trans OÜ juhatuse liige Renna Põder ja Eesti Tõusigade Aretusühistu juhatuse liige Anu Hellenurme.

Põhjalikus selgituses märgivad nad, et elusloomade transportimine võib mõjutada oluliselt liha kvaliteeti mitmete faktorite, nagu stressi, vigastuste ja metaboolsete muutuste, kaudu.

"Pikemaajaline ja pikkade vahemaadega transport loomadele stressirohke kogemus, mis põhjustab füsioloogilisi ja biokeemilisi muutusi nende organismis. Stressihormoonide (näiteks kortisool) püsivalt kõrge tase võib viia lihaskoe glükogeeni kiirema lagunemiseni ja kõrgema piimhappe sisalduse tekkimiseni lihastes. See võib põhjustada liha pH-väärtuse langust ja suurendada PSE-liha (hele, pehme, vesine) sinemissagedust. Sellisest lihast eraldub rohkesti lihamahla, see on madalama turuväärtusega ja tarbija poolt vähem soovitud."

Pöördujad usuvad, et praamiliikluses elusloomade transportivatele veokitele eelisjärjekorra kehtestamine ja paremate transporditingimuste loomine on olulised sammud suunas, mis minimeeriks loomade stressi ja maksimeeriks seeläbi liha kvaliteeti. Ettevõtjad soovivad võimaldada sõidukitele, mis veavad elusloomi, eelisjärjekorras pääsu kõikidele praamidele.

Samuti leiavad pöördujad, et teede hooldust tuleks parandamine, sest ka see aitaks vähendada talvel teedel tekkivaid viivitusi ja suvel elusloomade ülekuumenemise riski.