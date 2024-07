Saksamaa keelustas Hamburgi Islamikeskuse tegevuse

Saksamaa siseministeeriumi teatel on Hamburgi Islamikeskus islamistlik äärmusorganisatsioon, millel on põhiseadusvastased eesmärgid.

Politsei otsis läbi usukeskuse ja veel kümned ruumid erinevatel aadressidel.

Siseministeeriumi väitel on Hamburgi Islamikeskus Iraani kõrgeima juhi otsene esindaja, levitades Teherani ideoloogiat kõige agressiivsemal ja sõjakamal viisil.

"Minu jaoks on väga oluline teha selgeks, et me ei tegutse usu vastu. Teeme selget vahet islamistide, kelle vastu võtame kasutusele karmid meetmed, ja paljude meie riiki kuuluvate moslemite vahel, kes elavad oma usus," ütles Saksamaa siseminister Nancy Faeser.

Teheran kutsus juhtunuga seoses välja Saksamaa saadiku.