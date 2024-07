Neljapäev on mitmel pool vihmahoogude ja äikesega

Neljapäeva öösel on Lääne-Eestis ülekaalus pilvine ilm. Kohati sajab hoovihma ja on äikest. Ida pool on pilvi vähe ja ilm sajuta. Mõnes kohas tekib udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 15 kuni 20 kraadi.

Hommikul on lääne pool pilvisem ja mõnes kohas sajab hoovihma. Ida-Eestis on selgem ja sajuta. Paiguti võib veel udu olla. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 18 kuni 21 kraadi.

Päeval on taevas pilvisem Lääne-Eestis, on vihmahooge ja äikest. Ida pool on nii päikest kui ka pilverünki. Sajuvõimalus on väike eelkõige Rakvere-Tartu joonest ida pool. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, äikesega kaasnevad tuuleiilid võivad üle 15 meetrini sekundis tõusta. Õhutemperatuur on 24 kuni 29, rannikul ja sajupilvede all kuni 21 kraadi.

Õhtul on Lääne-Eestis pilverünki enam, ida pool hõredamalt. Kohati sajab hoovihma, püsib äikeseoht. Tuul on nõrk. Õhutemperatuur on 19 kuni 23 kraadi, Eesti idaservas võib paar kraadi kõrgemgi olla.

Reede öösel lisandub vihmahooge mõnda kohta Lääne-Eestis, päeval on sajuhooge üle maa, mandril on äikest. Laupäeval saab mõjusamaks kõrgema rõhuga väli, sajuhooge on hõredamalt ja harva ning põhiliselt päevasel ajal. Õhusooja on öösiti 15 kraadi ümber, päeval 21 kuni 26, Ida-Eestis kuni 28 kraadi.

Pühapäevaks on vihma oodata ja sajuhoogudest ei pääse ka uue nädala algul. Tugevnev läänetuul toob värskust. Päevasoe kerkib kraad-kolm üle 20 piiri.