Oluline neljapäeval, 25. juulil kell 13.00:

- Vene väed üritavad läbimurret Avdijivka lähistel;

- Ukraina saab sel suvel Taanilt ja Hollandilt tankid Leopard 2;

- Zelenski: Ukraina saab kõik vajaliku oma eesmärkide saavutamiseks.

Ukraina saab sel suvel Taanilt ja Hollandilt tankid Leopard 2

Hollandi ja Taani Ukrainale ostetud 14 Leopard 2A4 tanki saadetakse pärast viimastel kuudel toimunud remonti ja katsetusi sel suvel teele, ütles Hollandi kaitseminister Ruben Brekelmans.

"Ukraina vajab raskete lahingute tõttu kiiresti täiendavat sõjalist toetust. Need tankid võivad mängida olulist osa Ukraina kaitses Vene väe eest," vahendas kaitseministeeriumi pressiteenistus Brekelmansi sõnu.

Holland ostis koos Taaniga 14 kasutatud tanki Leopard 2A4, mille remontis Saksa ettevõte Rheinmetall. Ukraina saab neid kasutada võitluses Venemaa kallaletungi vastu.

Viimased kaks tanki läbivad kontrollkatsed ja esimesed 12 on ärasaatmiseks juba valmis. Kõik 14 tanki tarnitakse suve lõpuks.

Minister märkis, et Holland jätkab koos liitlaste ja partneritega Ukraina toetamist nii kaua kui vaja.

Vene väed üritavad läbimurret Avdijivka lähistel

Mõttekoda ISW teatas oma viimases sõjaülevaates, et idarindel käivad ägedad lahingud ning Venemaa jätkab Avdijivka suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist.

24. juulil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid veidi edasi Novoselivka Perša (Avdijivkast loodes) lähistel. Mõned Vene blogijad väidavad, et Vene väed suutsid kogu Novoselivka Perša vallutada. Nende väidete toetuseks pole veel olemas geolokatsiooniga kaadreid. Ägedad lahingud käivad veel Novooleksandrivka, Umanske (Avdijivkast läänes) ning Karlivka (Avdijivkast edelas) lähistel.

Ka Ukraina relvajõud teatasid, et peavad Avdijivka rindelõigul ägedaid lahinguid ja Vene väed üritavad edasi liikuda Pokrovski linna suunas. 79. brigaadi sõdurid teatasid, et tõrjusid Venemaa massiivse katse läbi murda Ukraina kaitseliinist. Venemaa rünnak toimus Kurahhove piirkonna lähistel. Ukraina teatel kasutas Vene armee korraga 11 tanki ning 45 lahingumasinat.

Ukraina peastaap teatas, et Vene väed korraldasid Kurahhove piirkonnas kokku 29 rünnakut, mille ukrainlased tagasi lõid.

Zelenski: Ukraina saab kõik vajaliku oma eesmärkide saavutamiseks

Ukraina saab kõik, mida rahvas vajab, et Venemaa pealetungile vastu seista ja oma eesmärgid saavutada, ütles kolmapäevaõhtuses pöördumises rahva poole president Volodõmõr Zelenski.

"Rääkisin üksikasjalikult ka Ukraina kaitseministri Rustem Umeroviga meie selle kuu sõjalistest ülesannetest. Valmistame ette mõningaid uudiseid. Rääkisin samuti Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõiga, kes tegi aruande rindeolukorra ja meie kaitsetegevuse kohta," jätkas Zelenski.

"Nendel päevadel Hiinat külastav välisminister Dmõtro Kuleba pidas oma kolleegiga kõnelusi ja tegi mulle ettekande kohtumise tulemustest. See on esimene Ukraina ametniku visiit sellel tasemel paljude aastate jooksul. Ja see on hea. On selge signaal, et Hiina toetab Ukraina territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust. Kinnitust sai ka see, mida Hiina liider Xi Jinping mulle ütles, et Hiina ei tarni Venemaale relvi. Ootan ministrilt Ukrainasse naasmisel üksikasjalikku aruannet," lisas Zelenski.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1230 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 571 350 (võrdlus eelmise päevaga +1230);

- tankid 8313 (+11);

- jalaväe lahingumasinad 16 039 (+26);

- suurtükisüsteemid 15 804 (+45);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1125 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 904 (+2);

- lennukid 363 (+1);

- kopterid 326 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 12 610 (+66);

- tiibraketid 2402 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 21 358 (+79);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2661 (+11).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.