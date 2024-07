Küpros ihub hammast Vahemere voliniku ametikohale

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen kavatseb luua Vahemere piirkonna voliniku ametikoha, et suurendada piirkonnas koostööd ja stabiilsust. Küprose president Nikos Christodoulides leiab nüüd, et see portfell võiks kuuluda tema riigile.

Ursula von der Leyen jätkab Euroopa Komisjoni presidendina ning kavatseb lisaks kaitsevoliniku portfellile luua ka Vahemere piirkonna voliniku ametikoha. See volinik hakkaks siis tegelema investeeringute, julgeoleku ja rändega.

Küprose president Nikos Christodoulides ütles veebiväljaandele Politico, et tema riik tunneb selle portfelli vastu huvi.

Vahemere volinik peaks hakkama haldama EL-i Vahemere-poliitikat. Küpros on mereriik ning Christodoulides leiab seetõttu, et Vahemere voliniku ametikoht sobib ideaalselt Küprosele.

Christodoulides ütles, et tema riik saaks siis aidata kaasa Vahemerega seotud probleemide lahendamisele. Christodoulides tunnistas, et tema riik tegi Brüsselis lobitööd selle ametikoha loomiseks

"Peame praktikas nägema, mida Vahemere piirkonna portfell tähendab, millised on selle volitused, tegevuse ulatus," rääkis Christodoulides. Ta lisas, et on von der Leyeniga arutanud ka teisi portfelle.

Christodoulides rääkis veel, et tema riik peaks saama "tähtsa" portfelli.

"Me pole enam uus liikmesriik, meil on 20-aastane kogemus. Me oleme olnud eesistujariik ning 2026. aastal oleme taas eesistujariik," rääkis Christodoulides.

Kuna von der Leyen jätkab, sai ta hakata ka tegelema uue Euroopa Komisjoni koosseisu moodustamisega. Euroopa Liidu riigid peavad nüüd esitama kandidaadid volinike kohtadele. Von der Leyen kohtub seejärel volinikukandidaatidega ning jagab ära valdkonnad.

Seejärel tuleb volinikukandidaatidel minna kuulamisele Euroopa Parlamenti.