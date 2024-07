Venemaal kukkus alla sõjaväekopter, meeskond hukkus

Venemaal väidetakse, et esialgsete andmete kohaselt oli õnnetuse põhjuseks tehniline rike. Venemaa kaitseministeerium kinnitas, et alla kukkunud kopteri meeskond hukkus, vahendas The Kyiv Independent.

Kopter kukkus alla Klenki nimelise asula lähistel. See piirkond jääb Ukraina piirist umbes 100 kilomeetri kaugusele.

Mi-28 on Nõukogude Liidus valmistatud ründekopter. Kopter arendati välja 1980. aastatel.

Viimaste aastate jooksul pole Vene helikopteritel just kõige paremini läinud. 2022. aastal alustas Venemaa täiemahulist sõjalist tegevust Ukrainas ning Kiievi teatel on Venemaa kaotanud lahingutes ligi 326 helikopterit.

Venemaal sagenevad aga ka erinevad õnnetused, eelmisel nädalal kukkus Ida-Siberis alla veel üks helikopter. Piloot ja kolm reisijat said surma, Vene meedias levivad väited, et pardal olnud reisijad olid Vene julgeolekuteenistuse FSB ohvitserid.