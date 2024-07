Ilm püsib hoovihmade ja äikeseohuga

Reede öö on Lääne-Eestis pilves selgimistega, Kesk- ja Ida-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega. Paiguti sajab hoovihma ja on äikeseoht. Mitmel pool on udu. Mandri sisealadel puhub nõrk muutliku suunaga tuul, saartel ja rannikul kohati mõõdukas läänekaare tuul. Sooja on 12 kuni 19 kraadi.

Hommikul on nii pilvi kui ka udu ning kohati sajab hoovihma. Tuul on aga nõrk ning sooja on 18 kuni 21 kraadi.

Päeval on pilvisus muutlik. Kui ennelõunal on vihmahoogi vaid üksikuid, siis pärastlõunal sajab juba laialdasemalt. Mandril on ka äikest ja tugevat sadu, mille sekka võib kohati ka rahet tulla. Väiksem on sajuvõimalus saartel ja mandri lääneservas. Tuul puhub läänekaarest 2 kuni 8, iiliti 11 ning äikese ajal ka üle 15 meetri sekundis. Õhutemperatuur on 23 kuni 29, rannikul ja sajupilvede all kuni 21 kraadi.

Õhtul koonduvad hoogsajupilved ja äike Eesti ida- ja lõunaosa kohale, samas Lääne-Eestis pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Tuul on nõrk, kuid äikese ajal iiliti tugev. Õhutemperatuur langeb vahemikku 19 kuni 23 kraadi.

Ka järgnevatel päevadel ei ole hoovihmadest ja äikeseohust pääsu. Pühapäeval on sadu stabiilsemgi, levides Liivi lahe ümbrusest üle maa põhja-kirde suunas. Sooja on laupäeval keskmiselt 24, pühapäeval 22, esmaspäeval 20 ning teisipäeval taas 22 kraadi.