Oluline reedel, 26. juulil kell 5.50:

- Okupeeritud Krimmi sõjaväelennuväljal toimusid plahvatused;

- Ukraina peab politoloogi sõnul saama tõsise võiduvõimaluse;

- Zelenski sõnul on kaitsetööstuses edukalt tööle hakanud välisfondid.

Okupeeritud Krimmi sõjaväelennuväljal toimusid plahvatused

Venemaa poolt okupeeritud Krimmis Sakõ sõjaväelennuväljal toimusid plahvatused ja piirkonnas puhkes tulekahju.

Kohalikud elanikud teatasid, et Novofedorivka lähistel Sakõ lennuväljal toimusid plahvatused. Meedias levivad väited, et pihta sai lennuväljal asuv laskemoonaladu.

Kohalikud inimesed teatasid, et plahvatusi toimus ka mujal Krimmis. Plahvatusi oli kuulda Novoozernes, Jevpatorias ja Simferopolis.

Sevastopolis paiknevad okupatsioonivõimud väitsid, et piirkond sattus Ukraina droonirünnaku alla. Ukraina pole veel neid väiteid kommenteerinud.

Venemaa vallutas Krimmi juba 2014. aastal.

Ukraina peab politoloogi sõnul saama tõsise võiduvõimaluse

USA tähtajatute kulutuste peatamiseks ning Ukraina iseseisvuse ja julgeoleku säilitamiseks peavad USA ja tema liitlased andma Kiievile tõsise võiduvõimaluse, avaldas neljapäeval arvamust Ameerika Katoliku Ülikooli politoloogiaprofessor Jakub J. Grygiel.

"Vastus on see, et ärge katkestage USA abi ega kiirustage Venemaa presidendi Vladimir Putiniga ühepoolset kokkulepet sõlmima. Ühendriigid võivad olukorrast edukalt välja tulla ja vältida ka Venemaa võitu," sõnas ekspert.

Politoloog on veendunud, et Washington ja tema liitlased peavad oluliselt ja kiiresti parandama Ukraina sõjalist positsiooni märkimisväärse relvade tarnimisega ja mitte seadma piiranguid nende kasutamisele.

Professor rõhutas, et USA presidendi Joe Bideni administratsiooni senine strateegia on vastuvõetamatu nii USA kui ka Ukraina jaoks.

"Putini tuumapõrin on Ameerika ja Euroopa ametnikke nii hirmutanud, et isegi kui nad väidavad, et on pühendunud Ukraina võidule, siis toetavad nad Kiievit praktikas vaid piisavalt, et vältida selle kokkuvarisemist Venemaa surve all. Pikk kurnamissõda on tõenäolisem. Kokkuvõttes lõppeb see Ukraina kokkuvarisemisega. Poliitika, mille eesmärk on eelkõige vältida eskaleerumist, ei päästa Ukrainat ega stabiliseeri Euroopa idapiiri," hoiatas politoloog.

Zelenski sõnul on kaitsetööstuses edukalt tööle hakanud välisfondid

Välisfondid on Ukraina kaitsetööstuses reaalselt ja nähtavalt tööle hakanud ning see on suur saavutus, rääkis neljapäevaõhtuses pöördumises rahva poole president Volodõmõr Zelenski.

"Mul oli väga üksikasjalik ja pikk vestlus strateegilise tööstuse ministri Oleksandr Kamõšiniga. Analüüsisime ministeeriumi ja meie kaitsevaldkonna asjaomaste ettevõtete tööd – mis on saavutatud ja mis plaanis. On häid tulemusi. Jutuks tuli palju erinevaid aspekte, mille seas meie soomusmasinad, droonid ja suurtükivägi," rääkis president.