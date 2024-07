USA ei näe vajadust ülemaailmse leppe järele ülirikaste maksustamiseks

Teema on Brasiilia vasakpoolse presidendi Luiz Inacio Lula da Silva prioriteediks, kes sel aastal juhib maailma suurimate majanduste ühendust.

"Maksupoliitikat on globaalselt väga raske koordineerida," ütles Yellen Rio de Janeiros pressikonverentsil.

"Me ei näe vajadust ega arva tõesti, et oleks soovitav püüda selles osas ülemaailmset kokkulepet saavutada. Arvame, et kõik riigid peaksid veenduma, et nende maksusüsteemid on õiglased ja progressiivsed," seletas minister.

"Washington toetab tugevalt progressiivset maksustamist ja tagab, et väga rikkad kõrge sissetulekuga inimesed maksaksid oma õiglase osa," lisas Yellen.