USA võimud vahistasid kurikuulsa narkoparuni

Mehhiko andis El Chapo USA-le välja juba 2017. aastal ning 2019. aastal mõistis kohus ta eluks ajaks vangi. El Chapo lahkus siis areenilt ning Sinaloa kartelli mõjuvõimsaimaks liidriks kerkis Ismael Zambada. Ka El Chapo pojad mängivad kartelli juhtimises olulist rolli.

Zambada on juba 76-aastane ning sõitis koos El Chapo poja Joaquin Guzman Lopeziga USA-sse Texase osariiki. USA sisejulgeolekuministeeriumi ametnik teatas, et Zambada ja El Chapo poeg olid samas lennukis ning nad võeti vahi alla, vahendas The Wall Street Journal.

Zambada asutas koos El Chapoga Sinaloa kartelli ligi 30 aastat tagasi ning juhtis kartellis seda üksust, mis tarnis USA-sse fentanüüli.

USA oli varem Zambada eest välja käinud 15 miljoni dollari suuruse pearaha ning väidetavalt langes ta reetmise ohvriks.

Zambada ei kavatsenudki alguses Texasesse lennata, ta plaanis üle vaadata kartellile kuuluvaid lennuvälju. Selle asemel lendas tema lennuk aga USA-sse. Sisejulgeolekuministeeriumi ametniku sõnul tehti Zambada tabamisel koostööd ka föderaalse juurdlusbürooga (FBI).

Zambada vahistamine on kartelli jaoks suur löök, kuna El Chapo pojad on samuti sattunud USA ja Mehhiko õiguskaitseorganite huviorbiiti. 2023. aasta jaanuaris vahistas Mehhiko ühe El Chapo poegadest Ovidio Guzmani.

Erinevalt El Chapost hoidis Zambada madalat profiili, tema peamine tugipunkt asus Sinaloa osariigi pealinnas Culiacanis. Kohalike elanike teatel oli Zambada isehakanud korrakaitsja, kes kaitses linna rivaalitsevate rühmituste rünnakute eest.

El Chapo kunagine alluv Margarito Flores rääkis, et Zambada on Sinaloa osariigis üks suurimaid maaomanikke ning tegeles ka karjakasvatusega.

"Zambada oli väga ettevaatlik ega kasutanud mobiiltelefone. Ta ei kandnud kalleid ja säravaid riideid ja jättis endast mulje, et on tavaline karjakasvataja," rääkis Flores.

Flores hoiatas, et Zambada vahistamine tekitab võimuvaakumi ja see võib vallandada vägivallalaine.

"Ma arvan, et see on kunagise maailma võimsaima kuritegeliku organisatsiooni lõpu algus," ütles Flores.