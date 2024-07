Kaitseministeeriumi kantsleriks saab Kaimo Kuusk

Kuusk töötab praegu Eesti suursaadikuna Leedus, aastatel 2019–2023 oli ta suursaadik Ukrainas. Aastatel 1998-2019 töötas Kuusk erinevatel ametikohtadel välisluureametis, neist viimased üheksa aastat peadirektori asetäitjana. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles, et Kuusel on pikaajaline kogemus nii välis- kui julgeolekumaailmas ning samuti on praeguse sõja taustal olulised tema suursaadikukogemused Ukrainast.

Reene Leas