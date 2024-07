EL kandis Ukrainale üle 1,55 miljardit eurot Venemaa varadelt teenitud tulu

Erakorraline tulu, mida väärtpaberite keskdepositooriumid on teeninud Venemaa tõkestatud riigivaralt, kanti komisjonile esimese osamaksena üle 23. juulil. Raha suunatakse nüüd Euroopa rahutagamisrahastu ja Ukraina rahastu kaudu edasi Ukrainasse, et toetada Ukraina sõjalisi võimeid ja riigi ülesehitamist, teatas Euroopa Komisjon.

"Me kanname 1,5 miljardit eurot Venemaa tõkestatud varadelt Euroopas teenitud tulu sinna, kuhu see kuulub – Ukraina rahva kaitseks ja riigi ülesehitamiseks. Kuid tulemas on veelgi rohkem. Samuti teeme koostööd G7 riikidega, et kasutada neid tulusid 50 miljardi USA dollari suuruse laenu andmiseks Ukrainale," ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

Venemaa Keskpanga varade tõkestamine tuleneb EL-i sanktsioonidest, mis võeti vastu pärast Venemaa täiemahulise agressioonisõja algust. EL-i ettevõtjate erakorralised tulud ei kuulu Venemaale ja neid hoitakse väärtpaberite keskdepositooriumides. EL hakkab nüüd suunama neid tulusid edasi Ukrainale.

Vastuseks Venemaa sissetungile Ukrainasse on Euroopa Liit ja selle liikmesriigid vastu võtnud mitu Venemaa vastu suunatud sanktsioonipaketti. Osana kõnealustest piiravatest meetmetest on tõkestatud Venemaa Keskpanga EL-is hoitavad varad. Venemaa Keskpanga ja temaga seotud üksuste varade ja reservidega seotud tehingute keelamine toob kaasa sularaha ja hoiuste erakorralise ja ebatavalise kogunemise väärtpaberite keskdepositooriumide bilansside tähtaeguvatelt finantsinstrumentidelt ning see tekitab erakorralist tulu.

Komisjoni ja kõrge esindaja ettepaneku alusel otsustas nõukogu 2024. aasta veebruaris, et väärtpaberite keskdepositooriumid, kelle valduses on rohkem kui miljoni euro väärtuses Venemaa Keskpanga varasid ja reserve, mis on EL-i meetmete tõttu tõkestatud, peavad pidama eraldi arvestust erakorralise sularaha üle, mis koguneb EL-i meetmete tõttu, ega tohi võõrandada EL-i ettevõtjatele sellest tulenevat puhaskasumit.

Pärast komisjoni ja kõrge esindaja märtsis esitatud ettepanekuid võttis nõukogu 21. mail vastu õigusaktid, mis võimaldavad kasutada seda puhaskasumit Ukraina hüvanguks.