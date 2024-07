Kultuurmustikas peaks tänavu hea saagi andma

"No tänavune saak on ikka väga hea üllatuslikult ja ma arvan, et me saame siit mitu tonni marju. Eelmisel aastal saime pool sellest või veel vähem, kuna oli kevadine külm," ütles Mündi talu perenaine Juta Aasa.

Tema sõnul võib tänavune hooaeg tulla talu paarikümneaastase mustikakasvatuse üks parimaid.

"Ütleme niimoodi, et see aasta on üks parimatest. Võib olla paaril korral selle aja jooksul on ligilähedane olnud, aga mitte päris nii palju," rääkis Aasa.

Hea saagi põhjuste kohta ütles ta: "No tänu sellele, et meil on jõevesi, meil on kolm voolikut, on iga vao peal ja me kastame, see kindlasti aitab. Turvast on hästi palju."

Esimesed marjad valmisid siin juba juuli alguses ja kuigi osa neist saadetakse müügiks Tallinnasse, läheb suurem osa marjadest ise kohapeale tulnud korjajatele.

Marjakorjaja Mare ütles "Aktuaalsele kaamerale", et tuli kohale Häädemeestelt ning plaanib korjata paarkümmend kilo kindlasti.

Marjakorjaja Kaire ütles, et plaanib korjata 30-40 kilo ning osa sööb pere ära, ülejäänu läheb aga kas sügavkülma või moosiks.

Marjakorjaja Kristina, kes oli kohale saabunud Laagrist, ütles, et tuli nii kaugelt, kuna Tallinna lähedal ei pakuta sellist isekorjevõimalust ja kõik sellised talud asuvadki Tartu või Pärnu kandis.

Mündi talu perenaine Juta Aasa arvab, et tänavu võib kultuurmustikas saaki anda kuni augusti lõpuni.