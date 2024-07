Pariisis on olümpiamängude avamise eel rohkelt pingeid

Kui seni on olümpiamängude avatseremoonia peetud staadionil tuhandete pealtvaatajate ees, siis seekord toimub kõik linnatänavatel ja Seine'i jõel. Enam kui 200 delegatsiooni läbivad paatidel kuuekilomeetrise lõigu. Linnas on üleval 80 hiigelsuurt ekraani.

Olümpiatule süütaja nimi hoitakse viimase hetkeni saladuses. Arvatakse, et esimest korda võib näha seda tegemas korraga kahte sportlast - meest ja naist.

Eesti lippu kannavad ava-tseremoonial vibulaskja Reena Pärnat ja judoka Klen-Kristofer Kaljulaid.

Turvameetmed on Pariisis ülikarmid. Avatseremooniat valvab 45 000 politseinikku, õhus on droonid, katustel snaiprid.

Prantsusmaa raudteevõrku tabas aga ööl vastu reedet rünnak, mis halvas rongiliikluse kogu riigis. Raudteetaristut kahjustasid veel ka süütamised. Eurostari teatel on segamini ka Londoni ja Pariisi vaheline graafik. Riigi raudteeettevõtte SNCF hinnangul võtavad remonditööd ja liikluse taastumine mitu päeva.

"Arvatavasti oli rünnak ettekavatsetud, läbimõeldud, koordineeritud. Jah, ma arvan, et neil oli tõesti kavatsus tekitada tõsiseid kahjustusi, kuna ala, kus need tulekahjud tekkisid, on hargnemiskohtades. Tulekahju tekitamisega on tabatud korraga kaks marsruuti," selgitas SNCF-i tegevjuht Jean-Pierre Farandou.

Linna on järgmise kuu aja jooksul oodata enam kui 15 miljonit külalist. Kõik see tähendab hotellidele ja restoranidele suuri ootusi. Paraku kurdavad neid mitmed, et külalisi heidutavad liikluspiirangud, kõikjale pandud teetõkked ja politseiautod.

Kohvikuomanik Jacques Bechey: "Oleme kaotanud 40 või 50 protsenti oma müügist. Nüüd on möödunud kaks nädalat, nii et me ei tea, kas läheme tööle või mitte."

Pariisi elanik Muriel: "Ma kardan, et asjad lähevad hullemaks, mitte ainult täna õhtul, vaid järgmise kolme nädala jooksul iga päev. Peame kindlustama kõik spordipaigad, meil peab olema rohkem turvalisust kui see, mis praegu."

"See on katastroof, sest täna on olümpiamängude avamine ja suursündmus, mis pidi olema suurepärane, aga see rikub inimeste rõõmu ja pealegi, ilm ei ole ka hea," leidis Pariisi elanik Brigitte.

Olümpiatõrvikuid kandsid reedel Pariisi tänavatel ka ÜRO endine peasekretär Ban Ki-Moon, Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) juht Tedros Ghebreyesus, Ameerika hip-hop star Snoop Dogg ja veel paljud tuntud inimesed. Avamistseremoonial laulavad superstaarid Lady Gaga ja Celine Dion koos Edith Piafi laulu "La Vie en Rose", Eestis on selle pealkirja "Ma joobun õnnest" all tuntuks laulnud Silvi Vrait ja Jaak Joala.