Piirivalvurid tabasid Lämmijärvel 13 Indiast pärit piiririkkujat

Ööl vastu kolmapäeva üritas grupp inimesi Lämmijärvel Mehikoorma lähistel mootoriga varustatud kummipaadiga Eesti veepiiri ületada. Piirivalve reageeris suurte jõududega, sest ebaseaduslikud piiriületajad tuli füüsiliselt peatada. Varem pole Lämmijärvel nii palju inimesi mootorpaadiga üritanud piiri rikkuda.

"Nad algul ei allunud meie korraldustele teekond pooleli jätta, me pidime neid lausa füüsiliselt tõkestama. Oli ilmselge, et nende eesmärk ei olnud tulla siia ja piirivalvurite kätte langeda, vaid nad soovisid jõuda kaldale ja siis nii-öelda kaduda või hajuda. Aga kui nad olid kinni peetud, siis nad vastupanu ei osutanud, vaid olid kõige toimuvaga nõus," rääkis politsei- ja piirivalveameti (PPA) Lõuna prefektuuri piirivalvebüroo juht Meelis Saarepuu.

Sellel aastal on Peipsi järvistul toimunud 19 ebaseaduslikku piiriületust, millest 11 on toimunud talvel ja kaheksa on aset leidnud suvisel ajal.

"Enamust neis on sellist juhuslikku laadi navigatsioonieksimused, inimesed tulevad järvele, kes ei ole siit piirkonnast pärit, nad ei kasuta korralikke navigatsiooniseadmeid, eriti kui liigutakse piirkonnas, kus piir on kaldale väga lähedal, siis eksimused, et põigatakse Vene vetesse, on väga lihtsad tulema," tõdes Saarepuu.