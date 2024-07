Ilm püsib soe ja niiske

Laupäeval läheneb Eestile lõunast kõrgrõhuhari, põhjast ja läänest survestab meie ilma aga madalrõhkkond. ÕHK Baltimaade kohal on seega jätkuvalt soe ja niiske, mis omakorda loob soodsad tingimused äikesepilvede tekkeks. Pühapäeval liigub madalrõhkkond Skandinaaviast Soome NING selle lohk nihkub Baltimaade kohale. Pärastlõunal tekib madalrõhulohus aktiivne osatsüklon. Tuul tõuseb, pilvisus tiheneb, sajab vihma ning esineb ka äikest.

Öö vastu laupäeva tuleb Eestis vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, võib olla äikest ning mitmel pool on udu. Mandri sisealadel puhub muutliku suunaga, saartel ja rannikul valdavalt nõrk läänekaare tuul. Õhutemperatuur on 12-19 kraadi.

Laupäeva hommik tuleb lääne pool vähese ja vahelduva pilvisusega, ida pool veidi selgema taevaga. Paiguti püsib veel udu ning mõnel pool sajab hoovihma. Tuul puhub valdavalt läänest ja edelast 2-8 m/s ning sooja on oodata 17-21 kraadi.

Päeval on pilvisus muutlik. Kui Lääne-Eestis on vihmahooge vaid üksikuid, siis Kesk- ja Ida-Eestis tuleb hooti vihma mitmel pool. Lisaks pole piirkonnas välistatud ka äike. Puhub läänekaare, saartel ja läänerannikul ka lõunakaare tuul 2-8, iiliti 11 m/s. Sooja on laupäeva päeval 21-27 kraadi.

Õhtu tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Sellegipoolest sajab idapiiri lähedal ning läänerannikul mõnes kohas veel hoovihma. Tuul puhub läänekaarest, saartel ja läänerannikul lõunakaarest kiirusega 2-8, iiliti 11 m/s. Sooja on õhtul 20-23 kraadi.

Järgneval paaril päeval on taevas valdavalt pilves, sajab vihma ning pühapäeval võib ka äikest tulla. Teisipäevast küll pilvisus hõreneb, kuid hoovihmad ikka jätkuvad. Suvekuumus veidi maheneb, ehk sooja on järgnevail päevil keskmiselt 22, esmaspäeval 19 kraadi.