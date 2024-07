Oluline laupäeval, 27. juulil kell 8.25:

- Venemaa teatas 21 Ukraina drooni allatulistamisest Brjanski oblastis;

- USA on alates sõja algusest andnud Ukrainale abi ühtekokku 82 miljardi dollari ulatuses;

- Borrell palus reedel Hiina välisministrit, et Peking lõpetaks Venemaa agressioonisõja toetamise ning kasutaks oma mõju Moskvale lõpetamaks sõda Ukrainas;

Venemaa teatas Ukraina suure droonirünnaku tõrjumisest

Ukraina kirdeosas asuvate Sumõ ja Tšernihhivi oblastiga külgneva Brjanski oblasti kuberner Aleksandr Bogomaz teatas juba öösel, et tunni jooksul tulistati alla 12 drooni. Ohvreid ega tõsiseid purustusi ei olnud. Teadet vahendanud ajaleht The Kyiv Independent ei saanud neid teateid kontrollida.

Ukrainast kagusse jääva Belgorodi oblasti kuberner Vjatšeslav Gladkov teatas samas, et kolm droonirünnakut ja mitu mürsuplahvatust purustasid hoonete aknaid ja tekitasid muid kahjustusi.

Ukraina väed võtavad sageli sihikule Venemaa piirialasid, eriti Belgorodi, et vähendada sealt lähtuvaid Venemaa rünnakuid Ukraina territooriumile.

Varasemalt on sarnastele teadetele Ukraina massilistest droonirünnakutest järgnenud sageli täpsem info nendega kaasnenud kahjudest Venemaa sõjalistel või energeetikaobjektidel.

Nii süttis 22. juulil Venemaal Musta mere rannikul asuvas Tuapse linnas asuv naftatöötlemistehas põlema pärast seda, kui piirkonda tabas üle 75 drooni. Ukraina sõjaväeluureteenistuse (HUR) allikas kinnitas Kyiv Independentile, et rafineerimistehase rünnaku korraldas agentuur. Päev varem teatasid sotsiaalmeediavõrgustiku Telegram Vene kanalid rünnakust Rostovi oblastis asuvale Morozovski õhuväebaasile, mis hilisemate andmete kohaselt sai tõsiselt kannatada.

USA sõjaaegne toetus Ukrainale ulatub juba 82 miljardini

USA on alates täiemahulise sõja puhkemisest andnud Ukrainale abi juba ühtekokku 82 miljardi dollari ulatuses, ütles reedel Kiievit külastanud Ameerika Ühendriikide kaubandusministri asetäitja Marisa Lago.

"Praktilises plaanis jätkab USA liitlaste ja partnerite laiaulatusliku koalitsiooni mobiliseerimist, et anda Ukrainale sõjalist, majanduslikku ja humanitaarabi. USA on omalt poolt andnud Ukrainale abi 82 miljardi dollari ulatuses alates selle julma, põhjendamatu sõja algusest," ütles ta pressikonverentsil.

Lago rõhutas, et "USA on Ukrainaga igal sammul".

"Ukraina toetamine - see on mitte ainult õiged otsused, vaid ka investeerimine Atlandi-ülesesse julgeolekusse ja demokraatlikesse väärtustesse, mida me kõik kalliks peame," lisas ta.

USA aseministri sõnul on tähtis see, et "me juba praegu planeerime Ukraina võitu ja riigi majanduslikku taastamist".

"USA ja meie partnerid ei oota sõja lõppemist, et alustada taastamise planeerimist," lisas ta.

Lago kohtus Kiievis mitmete kõrgete ametnikega, teiste seas peaministri esimese asetäitja Julia Sviridenko, strateegilise tööstuse ministri Oleksandr Kamõšini ja digitaalse ülemineku ministri asetäitja Oleksandr Bornjakoviga.

Borrell palus Hiinal kasutada oma mõju Moskvale lõpetamaks sõda Ukrainas

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Josep Borrell palus reedel Hiina välisministrit Wang Yi'd, et Peking lõpetaks Venemaa agressioonisõja toetamise Ukraina vastu ning kasutaks oma mõju Moskvale lõpetamaks sõda Ukrainas.

Borrell ja Wang kohtusid Laose pealinnas Vientianes Kagu-Aasia riikide ühenduse ASEAN kohtumise raames.

"Nad arutasid Euroopa Liidu ja Hiina suhteid. (EL-i välispoliitika) kõrge esindaja ütles, et EL-il ja Hiinal on vaja oma vastavaid muresid tunnistada. See on eelkõige Hiina toetus Venemaa agressioonisõjale Ukraina vastu, mis mõjutab negatiivselt EL-i ja Hiina suhteid," edastas Borrelli kantselei.

Borrell selgitas Wangile, miks peab Euroopa Liit Venemaa sõda Ukraina vastu eksistentsiaalseks ohuks kogu Euroopale.

Ta väljendas muret seoses asjaoluga, et Hiina ekspordib Venemaale suures koguses kahese otstarbega kaupu, mida saab kasutada sõjalistel eesmärkidel.

Borrell palus Hiinal kasutada oma mõju Venemaale selleks, et aidata kaasa sõja lõpetamisele.

"Ta kutsus Hiinat toetama rahuprotsessi Ukrainas ning avaldas arvamust, et (Hiina) ühine avaldus Brasiiliaga 2024. aasta mais ei lähe selles suunas," edastas Borrelli pressiteenistus.

Borrell ja Wang arutasid ka teisi probleeme EL-i ja Hiina suhetes.