Pühapäeval levib üle Eesti tugev vihmasadu

Pühapäeval laienevad üle Eesti vihmapilved ning õhtuks muutub sadu tugevaks, kohati on äikest.

Pühapäeva öö on vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, võib olla äikest ning paiguti on udu. Puhub nõrk, iiliti mõõdukas lõunakaare, Ida-Eestis ka läänekaaretuul ning õhusooja on 13 kuni 17, rannikul kuni 19 kraadi.

Hommikul on pilvisus vahelduv. Kohati sajab hoovihma ning paiguti on udu. Puhub lõunakaare, Ida-Eestis ka läänetuul 2 kuni 8, rannikul iiliti 11 meetrit sekundis. Sooja on 18 kuni 20 kraadi.

Päeval pilvisus tiheneb. Saartel ja mandri lõunapoolses osas sajab vihma, põhja pool kohati hoovihma ja on äikest. Tuul puhub lõunakaarest, saartel läänekaarest 2 kuni 8, iiliti 11 meetrit sekundis. Keskpäeval pöördub tuul loodesse ja põhja, Ida-Eestis põhja ja kirdesse ning tugevneb. Sooja on 18 kuni 23, Kirde-Eestis kuni 25 kraadi.

Õhtuks on taevas kõikjal pilves. Sajab vihma, on äikest ja tugevat sadu. Puhub loode- ja põhjatuul, Ida-Eestis põhja- ja kirdetuul 3 kuni 9, iiliti 12, läänerannikul 5 kuni 11, iiliti 17 meetrit sekundis. Äikesega kaasnevad ka tugevamad puhangud. Sooja on veel 15 kuni 21 kraadi.

Ka esmaspäev on intensiivse vihma, äikese ja paiguti tugeva tuulega. Edaspidi tuul küll tasapisi vaibub, pilvisus hõreneb, kuid hoovihmad jätkuvad. Sooja tuleb aga jälle juurde ehk neljapäevaks on taas 24-kraadist keskmist temperatuuri oodata.