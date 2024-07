Oluline pühapäeval 28. juulil kell 15.40:

- NYT: Venemaa edu taga on oskus kasutada mõrasid Ukraina kaitses;

- Ukraina ründas droonidega Vene naftabaasi Kurski oblastis;

- Ukraina komandör rääkis venelaste suurtest kaotustest Tšassiv Jaris;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1180 sõdurit;

- Venemaa laupäevastes rünnakutes hukkus 11 ja sai vigastada 41 inimest;

- Vene vägi ründas Harkivit kahe raketiga.

NYT: Venemaa edu taga on oskus kasutada mõrasid Ukraina kaitses

Vene väed on viimase nädala jooksul saavutanud kiiret edu Ida-Ukrainas Donetski oblastis, vallutades mitu küla ja sulgedes Pokrovske linna, mis on üks peamisi Ukraina kaitsealasid selles piirkonnas, kirjutab The New York Times.

Analüütikud väidavad, et kiired edusammud peegeldavad Moskva paranenud suutlikkust kasutada ära mõrasid Ukraina kaitseliinides, mida on nõrgestanud ressursinappus ja Venemaa halastamatud rünnakud.

Analüütikud leiavad, et viimastel kuudel on Vene väed enne läbimurdmist üha enam keskendunud nõrgestatud ja halvasti organiseeritud Ukraina üksuste tuvastamisele, paisates lahinguväljale kümneid sõdureid ja soomusmasinaid.

"Venelased uurivad positsioone, et näha, kas pataljon jääb püsima või taandub. Niipea kui nad leiavad nõrgenenud pataljonid ja brigaadid, suruvad nad neid, vaatamata kaotustele," märkis Ukraina riikliku strateegiliste uuringute instituudi analüütik Nikolai Beleskov.

Näitena tuuakse artiklis Prohresi nimelise küla kaotus rindejoone Pokrovske suunal Donetski oblastis. Samas tuuakse Vene vägede kiire edasiliikumise põhjustena välja ka kaootiline taganemine või võitlejate oskamatu rotatsioon.

Sõjandusanalüütik Franz-Stefan Gady Viinist tõdes, et rotatsioon on tavaliselt armee jaoks kõige ohtlikum hetk, kuna see jätab sõdurite taganemisel positsioonid vaid osaliselt mehitatuks. Lahinguvälja kohal hõljuvate seiredroonide pidev kohalolek muudab sellised rotatsioonid äärmiselt keeruliseks eriti Ukraina jaoks, kelle kaitseliinid on elavjõupuuduses niigi õhukesed.

Ukraina ründas droonidega Vene naftabaasi Kurski oblastis

"Esialgsetel andmetel ründasid droonid kell üks öösel Polevaja naftabaasi. Selle tagajärjel süttis ka kolm mahutit. Teada on ka, et mehitamata lennumasin tabas kahekorruselist maja. Sündmuskohal on tuletõrje. Andmed hukkunute kohta praegu puuduvad," seisab Telegrami-kanalisse Baza postitatud teates.

Piirkonna kuberneri kohusetäitja Aleksei Smirnov kirjutas oma Telegrami kanalil, et süttis kolm kütusepaaki.

Gazeta.ru andmeil teatas laupäeva hilisõhtul oblastijuhi kohusetäitja Aleksei Smirnov, et Ukraina relvajõud ründasid päeva jooksul Kurski oblastit 13 drooniga.

Ukrainlased tabasid Kurski naftabaasi ka käesoleva aasta veebruaris. Autor/allikas: SCANPIX/AFP

Ukraina komandör rääkis venelaste suurtest kaotustest Tšassiv Jaris

Venelased ründavad Tšassiv Jari pidevalt väikeste rühmadena, kuid ei loo ühtset "ründerusikat" ja nende kaotused on tohutud, rääkis usutluses portaalile Suspilne laupäeval Ukraina relvajõudude 225. ründepataljoni tuletoetuskompanii ülem.

"Neid sunnitakse ronima. See selgub raadioside pealtkuulamisest. Tagasiteed neil pole. Saadetakse igal juhul edasi. Vahel tundub, et järgmised venelased ei tea, kuhu eelmised läksid ja miks tagasi ei tulnud. Inimesed saadetakse ühte piirkonda ja neile ei öelda, mis olukord siin on," rääkis kompanii komandör, kes tutvustas end vaid kutsungiga "Sanõtš".

Sõjaväelase sõnul hävitatakse venelasi pidevalt samades punktides, kuid nad ei tee sellest järeldusi ega ürita rünnakumarsruute muuta.

"Nad tulevad ja tulevad, roomates kõigist pragudest, ilmuvad põõsaste alt väikestes rühmades, kuid seal pole sellist ühtset löögirusikat," ütles "Sanõtš".

Ta märkis, et okupandid kasutavad aktiivselt erinevat tüüpi kamikadzedroone, töötab ka suurtüki- ja lennuvägi ning vahel lisanduvad "Solntsepjokid" (leegiheitjasüsteemid). Kuid sissetungijail on vähemaks jäänud soomusmasinaid.

"Praegu tehnikat sisuliselt pole, kui (linna idapoolne mikrorajoon) Kanal okupantide poolt juuli alguses vallutati ja toimusid aktiivsed rünnakud, siis liikusid tehnikakolonnid peaaegu iga päev: ees oli tank T-90M Prorõv, tema taga mitu soomukit jalaväega," rääkis sõjaväelane.

Ta märkis, et Ukraina relvajõudude kaotused on praegu oluliselt väiksemad kui venelastel. Ja seda ei seleta mitte ainult see, et Ukraina on nüüd kaitsepositsioonil, vaid ka Vene armee taktika.

"Neid lihtsalt kihutatakse takka. Meie juhtkond siiski mõtleb sõjaväelaste peale. Teeme sammu tagasi, aga samal ajal tapame mitu tuhat venelast. Hõivata Kanal, et kaotada 10 000 meest siin 10 maja eest?" imestas sõjaväelane.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1180 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 574 690 (võrdlus eelmise päevaga +1180);

- tankid 8331 (+13);

- jalaväe lahingumasinad 16 095 (+21);

- suurtükisüsteemid 15 936 (+51);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1127 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 906 (+1);

- lennukid 363 (+0);

- kopterid 326 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 12 766 (+30);

- tiibraketid 2405 (+2);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 21 572 (+72);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2671 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Venemaa laupäevastes rünnakutes hukkus 11 ja sai vigastada 41 inimest

Venemaa rünnakutes Ukraina vastu hukkus laupäeval 11 ja sai haavata 41 inimest, teatasid piirkondlikud võimud pühapäeva hommikul, vahendas The Kyiv Independent.

Venemaa viis rünnakud läbi Hersoni oblasti lõunaosa, Donetski oblasti idaosa, Harkivi oblasti ja Sumõ oblasti vastu.

Vene vägi ründas Harkivit kahe raketiga

Vene vägi ründas pühapäeval Ukrainas Harkivit kahe raketiga, teatas linnapea Ihor Terehhov.

Meeri sõnul teadaolevalt keegi viga ega surma ei saanud.

Oblasti sõjalise administratsiooni juht Oleh Sinehubov ütles, et rünnakus kasutatud rakettide tüüp on selgitamisel.