"Esialgsetel andmetel ründasid droonid kell üks öösel Polevaja naftabaasi. Selle tagajärjel süttis ka kolm mahutit. Teada on ka, et mehitamata lennumasin tabas kahekorruselist maja. Sündmuskohal on tuletõrje. Andmed hukkunute kohta praegu puuduvad," seisab Telegrami-kanalisse Baza postitatud teates.

Võimud pole juhtunut veel kommenteerinud.

Gazeta.ru andmeil teatas laupäeva hilisõhtul oblastijuhi kohusetäitja Aleksei Smirnov, et Ukraina relvajõud ründasid päeva jooksul Kurski oblastit 13 drooniga.

Ukraina komandör rääkis venelaste suurtest kaotustest Tšassiv Jaris

Venelased ründavad Tšassiv Jari pidevalt väikeste rühmadena, kuid ei loo ühtset "ründerusikat" ja nende kaotused on tohutud, rääkis usutluses portaalile Suspilne laupäeval Ukraina relvajõudude 225. ründepataljoni tuletoetuskompanii ülem.

"Neid sunnitakse ronima. See selgub raadioside pealtkuulamisest. Tagasiteed neil pole. Saadetakse igal juhul edasi. Vahel tundub, et järgmised venelased ei tea, kuhu eelmised läksid ja miks tagasi ei tulnud. Inimesed saadetakse ühte piirkonda ja neile ei öelda, mis olukord siin on," rääkis kompanii komandör, kes tutvustas end vaid kutsungiga "Sanõtš".

Sõjaväelase sõnul hävitatakse venelasi pidevalt samades punktides, kuid nad ei tee sellest järeldusi ega ürita rünnakumarsruute muuta.

"Nad tulevad ja tulevad, roomates kõigist pragudest, ilmuvad põõsaste alt väikestes rühmades, kuid seal pole sellist ühtset löögirusikat," ütles "Sanõtš".

Ta märkis, et okupandid kasutavad aktiivselt erinevat tüüpi kamikadzedroone, töötab ka suurtüki- ja lennuvägi ning vahel lisanduvad "Solntsepjokid" (leegiheitjasüsteemid). Kuid sissetungijail on vähemaks jäänud soomusmasinaid.

"Praegu tehnikat sisuliselt pole, kui (linna idapoolne mikrorajoon) Kanal okupantide poolt juuli alguses vallutati ja toimusid aktiivsed rünnakud, siis liikusid tehnikakolonnid peaaegu iga päev: ees oli tank T-90M Prorõv, tema taga mitu soomukit jalaväega," rääkis sõjaväelane.

Ta märkis, et Ukraina relvajõudude kaotused on praegu oluliselt väiksemad kui venelastel. Ja seda ei seleta mitte ainult see, et Ukraina on nüüd kaitsepositsioonil, vaid ka Vene armee taktika.

"Neid lihtsalt kihutatakse takka. Meie juhtkond siiski mõtleb sõjaväelaste peale. Teeme sammu tagasi, aga samal ajal tapame mitu tuhat venelast. Hõivata Kanal, et kaotada 10 000 meest siin 10 maja eest?" imestas sõjaväelane.