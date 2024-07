Kunagise Saare Kaluri kolhoosi meremehed on juba kolmandat suve ühel päeval kokku saanud, et vanu mälestusi meenutada.

Ja huvitav on see, et kuigi mehed jäävad vanemaks, on iga aastaga kohaletulnuid aina rohkem, sel aastal üle 80. Margus Muld rääkis Meelis Saarlaiuga ja kokkusaamise ühe korraldaja Peeter Laumiga